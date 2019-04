Avis aux medias - Unifor organise des veilles budgétaires pour se tenir informé des compressions faites par les conservateurs





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - Des membres d'Unifor organisent des événements dans ses bureaux à la grandeur de la province afin de surveiller l'annonce budgétaire provinciale et de discuter des impacts du budget de 2019.

« Nous ne laisserons pas les conservateurs s'en tirer avec des diversions et des distractions pendant qu'ils coupent dans les fondations de nos services publics, a déclaré Naureen Rizvi, directrice de la région de l'Ontario d'Unifor. Les membres d'Unifor sont branchés sur un mouvement populaire qui prend de l'ampleur pour exiger mieux de leur gouvernement, alors que les conservateurs de Doug Ford ne semblent vouloir qu'enrichir leurs amis déjà bien nantis. »

Dans un mémoire prébudgétaire, Unifor recommandait que le gouvernement provincial fasse marche arrière et finance entièrement les soins de santé et de longue durée en Ontario. Le syndicat a également réclamé que le gouvernement cesse d'attaquer les droits des travailleurs et les étudiants.

« La population ontarienne est catégorique : il faut investir dans les services publics et non faire des compressions, a affirmé Jerry Dias, président national d'Unifor. Les travailleurs ne sont pas prêts à troquer la promesse d'un avenir vert et prospère pour satisfaire les réductions d'impôts imprudentes de Doug Ford. »

Les médias sont invités à assister aux événements locaux indiqués ci-dessous où des membres du syndicat seront disponibles pour commenter. Les sections locales animeront des rencontres avec les dirigeantes et dirigeants des sections locales ainsi que des veilles budgétaires ouvertes à la communauté.

Durham (veille budgétaire)

Section locale 222 d'Unifor, 1425, avenue Phillip Murray

Oshawa (Ontario) L1J 8L4

15 h 30 à 17 h

Kitchener/Waterloo (groupe de la section locale)

Section locale 1106 d'Unifor, 600, chemin Wabanaki

Kitchener (Ontario) N2C 2K4

15 h à 17 h

London (groupe de la section locale)

Bureau régional d'Unifor, 140, boulevard Pine Valley

London (Ontario) N6K 3X3

15 h 30 à 17 h

Peel (groupe de la section locale)

Section locale 26 d'Unifor, 5225, chemin Orbitor, unité 9

Mississauga (Ontario) L4W 4Y8

15 h à 17 h

Thunder Bay (groupe de la section locale)

Bureau régional d'Unifor, 516, rue South High

Thunder Bay (Ontario) P7B 3M3

15 h à 17 h

Toronto (veille budgétaire)

Section locale 112 d'Unifor, 30, chemin Tangiers

Toronto (Ontario) M3J 2B2

15 h à - 17 h

Sudbury (veille budgétaire)

Section locale 598 d'Unifor, 2550, chemin Richard Lake

Sudbury (Ontario) P3G 0A3

15 h 30 à - 17 h

Windsor (veille budgétaire)

Bureau régional d'Unifor, 2345, avenue Central, 2e étage

Windsor (Ontario) N8W 4J1

15 h à 17 h

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

