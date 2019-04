Le gouvernement du Canada annonce la proposition retenue pour la création d'un nouvel institut indépendant sur le climat





OTTAWA, le 9 avril 2019 /CNW/ - Les experts canadiens sont des chefs de file de la recherche sur la croissance propre et les changements climatiques. Leur expertise fournit des solutions en matière de croissance propre pour le Canada et le monde entier et elle peut tous nous aider à atténuer les effets des changements climatiques et à nous y adapter.

Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé la proposition retenue pour la création d'un tout nouvel institut indépendant sur le climat : celle de la Coalition pancanadienne d'organisations expertes. Cette coalition représente plus de 15 organisations diversifiées et réputées de partout au Canada qui mettront sur pied un institut national indépendant, sans but lucratif et axé sur les politiques, dont les travaux seront axés sur la croissance propre et les changements climatiques.

La Coalition pancanadienne d'organisations expertes, qui devrait entamer ses travaux ce printemps, constituera un nouvel institut visant à produire, à communiquer et à rassembler des renseignements fiables, des avis stratégiques et des pratiques exemplaires à l'intention des Canadiens, des gouvernements et des intervenants. Elle sera soutenue par des activités de recherche, d'analyse et de mobilisation hautement crédibles et inclusives avec des chefs de file, des experts et des praticiens de partout au Canada.

La Coalition pancanadienne d'organisations expertes sera admissible à recevoir jusqu'à 20 millions de dollars sur cinq ans, à compter de cette année, pour mettre en oeuvre sa vision pour l'institut.

Environnement et Changement climatique Canada a reçu des propositions de la part d'un grand nombre de solides candidats. Le Ministère tient à remercier tous les demandeurs qui ont présenté une proposition dans le cadre de l'Initiative pour la mobilisation d'experts.

Citations



« Notre gouvernement accorde une grande importance à la prise de décisions fondées sur des connaissances scientifiques fiables et des faits. Cet institut fournira des avis éclairés aux décideurs et établira des pratiques exemplaires pour veiller à ce que les actions futures reposent sur des données probantes. Des Canadiens de partout au pays et de tous horizons, entreprises, jeunes, gouvernements et bien d'autres, bénéficieront des travaux de ce nouvel institut. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'institut fera le lien entre les décideurs de partout au Canada et les plus grands experts canadiens du domaine des changements climatiques et de la croissance propre. Il fournira aux gouvernements des avis stratégiques pratiques et efficaces, au moment où nous nous attaquons à certains des défis les plus importants et les plus complexes auxquels notre pays est confronté. »

- Kathy Bardswick, Coalition pancanadienne d'organisations expertes

Faits en bref

Environnement et Changement climatique Canada a réalisé un examen rigoureux afin d'évaluer toutes les propositions complètes et admissibles en fonction des paramètres présentés dans le guide du demandeur, qui est accessible au public. Bien que l'institut sera une organisation autonome, il collaborera étroitement avec 15 partenaires pour assurer l'atteinte de ses objectifs.

a réalisé un examen rigoureux afin d'évaluer toutes les propositions complètes et admissibles en fonction des paramètres présentés dans le guide du demandeur, qui est accessible au public. Bien que l'institut sera une organisation autonome, il collaborera étroitement avec 15 partenaires pour assurer l'atteinte de ses objectifs. Le financement pouvant atteindre 20 millions de dollars sur cinq ans qui sera versé à l'institut a été annoncé dans le budget de 2018.

Produits connexes

Liens connexes

