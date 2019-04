Csek Creative, une agence de marketing offrant un service complet, est la première en Colombie-Britannique à acheter l'imprimante grand format UV à DEL EFI H1625 de Konica Minolta





MISSISSAUGA, Ontario, 09 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), un chef de file de l'industrie des communications graphiques, est heureuse d'annoncer son partenariat avec l'agence de marketing Csek Creative Inc. de Kelowna. Konica Minolta fournira des technologies d'impression novatrices et puissantes à la nouvelle division de Csek, Csek Print and Signage, notamment sa presse numérique couleur AccurioPress C6085 et son imprimante grand format EFI H1625.



Établie en 1999, Csek Creative Inc. fait figure de proue dans l'industrie du marketing, des médias et de la communication narrative. Elle a récemment décidé d'enrichir son offre de services et investi un demi-million de dollars dans une nouvelle installation d'impression de 440 mètres carrés dans la région de Kelowna. La division fraîchement créée qui l'occupera, Csek Print and Signage, se servira de nouveaux appareils de pointe pour offrir une gamme de services d'impression aux clients actuels et futurs de la société.

« Équipée de notre technologie d'avant-garde, Csek Creative a tout ce qu'il faut pour apporter une énorme valeur ajoutée à ses clients, affirme Chris Dewart, président-directeur général de Konica Minolta. Notre AccurioPress C6085 est idéale pour offrir une qualité d'impression de premier ordre et des options de finition uniques, tandis que notre imprimante grand format EFI H1625 ? la première installée en Colombie-Britannique ? aidera Csek Creative à élargir ses activités d'impression de signalisation florissantes. La détermination de la société à offrir un riche portefeuille de services à ses clients est remarquable, et nous sommes ravis de l'avoir comme partenaire. »

Csek Creative Print and Signage a acquis deux appareils de Konica Minolta. Le premier, la presse numérique couleur AccurioPress C6085, fournit une productivité et une qualité d'impression de premier plan, et prend en charge les feuilles de 13 x 19 po d'un poids maximal de 400 g/m², soit le papier le plus épais de sa catégorie. Le second, l'imprimante grand format EFI H1625, offre une impression à plat en quadrichromie (et blanc) sur des supports souples ou rigides d'au plus 65 po de largeur et 2 po d'épaisseur. Ce système, le premier du genre installé dans la vallée de l'Okanagan, fournit une qualité d'impression qui surpasse celle de tout produit de sa catégorie, et des délais de production trois fois plus courts que ceux de la technologie standard utilisée dans la plupart des ateliers d'affichage d'aujourd'hui.

« Ces dernières années, nous avons constaté un virage dans le secteur de l'impression. Les clients délaissent les grands tirages et ont plutôt tendance à commander des impressions ciblées à petit volume. Grâce à la technologie de Konica Minolta et à notre nouvelle installation, nous pourrons offrir des impressions personnalisées sans quitter notre marché, déclare Rob Cupello, associé chez Csek Creative. Nous sommes vraiment ravis de la nouvelle imprimante à plat EFI avec technologie à DEL, parce qu'elle nous permettra d'imprimer rapidement et efficacement sur presque n'importe quel support, par exemple des portes, des fenêtres et des objets promotionnels comme des rondelles de hockey, des disques en vinyle et des panneaux d'agence immobilière ordinaires. En plus, avec notre nouvelle AccurioPress, nous pourrons imprimer des cartes professionnelles, des cartons publicitaires, des affichettes de portes et des magazines sur des supports épais. Nous voulons offrir à nos clients une expérience d'impression inédite dans notre marché. »

Pour en savoir plus sur les produits grand format et d'impression de production de Konica Minolta, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur Konica Minolta Canada, visitez le www.konicaminolta.ca ou téléphonez au 1 866 890-6600.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file de l'industrie des communications graphiques. Forte d'un portefeuille de produits bien garni, elle offre des solutions primées d'impression de production, industrielle et à jet d'encre. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

Au sujet de Csek Creative

Établie en 1999 à Kelowna, en Colombie-Britannique, Csek Creative est une agence de marketing offrant un service complet et plusieurs solutions d'affaires personnalisées à ses clients : création de sites Web, valorisation de la marque, marketing de contenu et sur les médias sociaux, graphisme, impression et production, photographie et vidéographie, marketing numérique, et plus encore. S'étant donné pour mission d'apporter une grande valeur ajoutée dans tout ce qu'elle entreprend, Csek Creative continue d'élargir son équipe et son offre de services pour mieux servir ses clients. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.csekcreative.com.

