Des partenaires du plan d'action collectif Priorité Jeunesse reçoivent une contribution financière de près de 300 000 $





MONTRÉAL-NORD, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord versera des contributions financières totalisant plus de 280 000 $ à différents partenaires du Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse 2017-2027. Cette aide permettra la poursuite de projets favorisant le développement des compétences parentales, la formation et l'intégration au marché de l'emploi, la prévention de la délinquance et la tenue d'activités parascolaires.

« La clé du succès de Priorité Jeunesse, c'est l'engagement et le dévouement exceptionnel de tous les partenaires du plan d'action. Bien sûr, l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés demandera des efforts de longue haleine. Mais déjà, nous voyons une différence sur le terrain. Priorité Jeunesse donne l'opportunité à des jeunes de s'épanouir, de se former et de se bâtir un avenir. C'est sur la base de ces résultats encourageants que nous continuerons à soutenir avec enthousiasme les organismes qui font vivre Priorité Jeunesse », a déclaré la mairesse Christine Black.

Miser sur la jeunesse

L'aide de près de 300 000 $ qui vient d'être allouée par l'arrondissement de Montréal-Nord à Priorité Jeunesse provient des fonds propres de l'arrondissement dans le cadre de son Programme d'assistance financière aux activités parascolaires et de la Ville de Montréal par le biais de la Politique de l'enfant et du Programme montréalais de prévention de la délinquance et de la violence chez les jeunes. Cette nouvelle tranche d'aide vient s'ajouter à la somme de 680 000 $ versée aux partenaires de ce plan d'action en février dernier; elle mise sur des projets qui ont déjà démontré leur effet positif sur la jeunesse.

Voici la liste des organismes et des projets qui bénéficieront du soutien financier :

Organisme Projet Montant accordé Entre-Parents de Montréal-Nord Accès 0-5 ans 68 777 $ Coopérative de solidarité multisports Certification et engagement jeunesse Montréal-Nord 36 000 $ Café-Jeunesse Multiculturel Travail de rue 2019 70 000 $ Les Fourchettes de l'Espoir Brigade de propreté 78 774 $ 12 écoles primaires et 4 écoles secondaires Activités parascolaires 33 972 $

Réunir ses forces avec Priorité Jeunesse

Le Plan d'action collectif de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse 2017-2027 est le fruit d'un travail de collaboration d'une centaine de partenaires différents apportant chacun une expertise et un savoir-faire qui lui est propre. L'objectif commun est d'améliorer les conditions de vie, d'études et de travail des jeunes Nord-Montréalais de 0 à 29 ans.

Depuis son lancement en mars 2017, plus d'une soixantaine de projets ont été mis sur les rails ou ont été consolidés dans l'un des trois axes suivants :

Favoriser la maturité et la persévérance scolaires, et la réussite éducative

Développer les talents, l'employabilité et l'entrepreneuriat

Enrichir le vivre ensemble

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 09:41 et diffusé par :