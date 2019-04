Montréal-Nord va de l'avant avec deux projets de réaménagement de parcs





MONTRÉAL-NORD, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les élus de Montréal-Nord ont adopté hier soir, lors du conseil d'arrondissement, les projets de réaménagement du parc Sabrevois et du parc-école Jules-Verne, poursuivant ainsi dans leur lancée d'augmenter le verdissement et d'améliorer la qualité des milieux de vie des citoyennes et citoyens de Montréal-Nord.

« Trop peu d'espaces verts ont été prévus au cours des dernières décennies, lors du développement de l'arrondissement. Nous travaillons fort pour changer les choses, parce que nous savons que les parcs et les espaces verts sont essentiels à un milieu de vie de qualité. C'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel de changements climatiques », a déclaré la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black.

Une cure de jouvence

Situé à l'angle de la rue Sabrevois et de l'avenue des Récollets, le parc Sabrevois est fort connu des familles du secteur qui l'ont fréquenté pour sa pataugeoire et ses modules de jeux. Avec le temps et les besoins qui évoluent, les lieux méritaient une cure de jouvence.

Pour ce faire, les citoyens ont été rencontrés en septembre dernier par l'arrondissement lors d'une séance d'information et d'échange, et ensuite à nouveau lors d'une activité de réflexion dans le parc. Les commentaires et suggestions ont été recueillis et pris en compte dans le développement final du projet.

Le nouveau parc Sabrevois, dont l'inauguration est prévue à l'automne, sera donc complètement réaménagé. Il comprendra un nouveau chalet, du nouveau mobilier, des aménagements paysagers avec vivaces, arbustes et arbres, des jeux d'eau (en remplacement de la pataugeoire) et un nouvel espace de jeux avec balançoires, aire de grimpe et module psychomoteur.

Le mandat de réalisation du projet a été octroyé par appel d'offres à Le Groupe St-Lambert au montant de 1 492 376 $.

Le Corridor vert des 5 écoles toujours florissant

Situé au coeur du Corridor vert, le parc-école Jules-Verne sera réaménagé dès cet été avec l'ajout de deux aires de jeux : l'une pour les 2-5 ans et l'autre pour les 5-12 ans. Des modules de jeux y seront installés par la firme Tessier-Récréo-parc pour un montant de 91 853$. Les travaux permettront d'améliorer l'attractivité et la fréquentation de cet espace ludique pour les enfants du quartier.

Un projet d'entente entre la Ville de Montréal, l'arrondissement de Montréal-Nord et la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île (CSPI) a été approuvé pour confirmer l'utilisation, à des fins collectives, du parc-école Jules-Verne situé au coin de l'avenue P.-M.-Favier et du boulevard Maurice-Duplessis.

Rappelons que, le projet de Corridor vert des 5 écoles, lancé en 2015, couvre un site de 400 000 m2 caractérisé par une forte densité de population, une faible disponibilité d'espaces verts et un trafic quotidien de 6 000 jeunes, parents d'élèves et personnel scolaire.

Le projet du Corridor vert vise la création d'îlots de fraîcheur et d'aires publiques partagées propices aux rencontres, à la promotion du vivre ensemble et à l'activité physique. Il s'inscrit dans une démarche collaborative incluant depuis ses débuts plus d'une vingtaine d'organismes et de citoyens du secteur.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 09:34 et diffusé par :