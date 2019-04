Saisie de tabac de contrebande à Saint-Anicet, Québec : GTRC





CORNWALL, ON , le 9 avril 2019 /CNW/ - (Saint-Anicet, Québec) Dans la soirée du 13 mars 2019, des membres du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) qui effectuaient une opération axée sur l'intégrité des frontières le long des rives nord et sud du fleuve Saint-Laurent ont observé quatre motoneiges tirant des cuves qui se déplaçaient vers l'est en direction de la rive sud de Dundee, au Québec. L'enquête a mené les agents du GTRC jusqu'à une zone riveraine de Saint-Anicet, au Québec, où ils ont interrompu le chargement de sacs à ordures, lesquels se sont avérés plus tard contenir du tabac haché fin de contrebande, dans quatre véhicules qui les attendaient sur les lieux. Au moment de l'arrivée de la police, les suspects ont tenté de fuir la scène. Les agents du GTRC ont procédé à l'arrestation de trois des cinq individus peu de temps après. Un homme de 33 ans et une jeune femme de 17 ans, de Montréal, au Québec, et un jeune homme de 17 ans provenant d'une petite communauté située au nord-ouest de Joliette, au Québec, ont été arrêtés pour possession de tabac non estampillé en vertu du paragraphe 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise.

À la suite de cette opération, la police a saisi 60 sacs contenant du tabac non estampillé d'un poids total de 1053,3 kg, ainsi que quatre véhicules. Deux autres suspects ont échappé aux agents malgré l'utilisation des services de chiens policiers de la GRC.

Les trois individus ont été libérés sur promesse de comparaître au tribunal provincial de Valleyfield, au Québec, les 19 et 20 juin 2019. Les noms des individus d'âge mineur arrêtés dans le cadre de cette enquête ne seront pas rendus publics en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. De plus, le nom du suspect d'âge adulte ne peut être rendu public, car il n'a pas encore été formellement accusé.

Le GTRC est une force policière mixte, composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l'Ontario, de l'Agence des services frontaliers du Canada et du ministère des Finances de l'Ontario.

Si vous détenez des informations sur des activités criminelles dans votre région, vous pouvez communiquer avec le GTRC, au 1 613 937-2800, ou avec Échec au crime, au 1 800 222-8477.

SOURCE Groupe de travail régional de Cornwall

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 09:15 et diffusé par :