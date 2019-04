Le président et chef de la direction de la Banque Scotia, Brian Porter, s'adresse aux actionnaires à l'occasion de la 187e assemblée générale annuelle





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - La 187e assemblée générale des actionnaires de la Banque Scotia avait lieu aujourd'hui, au Scotiabank Centre à Toronto. Le président et chef de la direction a fait le compte rendu des résultats de la Banque et des progrès réalisés en 2018 à l'égard des principales initiatives. L'allocution de M. Porter a surtout porté sur deux points précis du plan stratégique de la Banque, à savoir la redéfinition de l'orientation géographique et de la composition des activités d'une part, et la transformation numérique d'autre part.

En ce qui a trait à l'orientation géographique et à la composition des activités, M. Porter a expliqué que les cessions récentes témoignent des efforts de la Banque pour réduire le risque. « Notre présence stratégique se concentre plus particulièrement sur le Canada, les États-Unis et les pays qui jouissent d'une forte croissance et d'une bonne stabilité dans le bloc commercial de l'Alliance du Pacifique, a-t-il dit. De façon générale, les pays de l'Alliance du Pacifique se caractérisent par un environnement propice aux affaires, une saine démocratie et un souci de bonne gouvernance, une croissance économique supérieure à la moyenne et surtout, une classe moyenne qui monte en puissance. »

M. Porter a également parlé de l'importance de l'optimisation pour procurer un rendement plus élevé aux actionnaires : « L'optimisation est plus importante que jamais dans le secteur bancaire. C'est pourquoi nous misons sur les économies d'échelle générées par la croissance interne, les acquisitions clés et une optimisation accrue de nos activités actuelles pour réaliser des gains d'efficacité. »

Ayant investi 7 milliards de dollars en 2018 pour acquérir plusieurs entreprises de grande qualité, la Banque s'attache à réaliser l'intégration de ces entreprises pour générer des synergies et des avantages, à court terme et à plus long terme. « En matière d'intégration, la Banque a fait ses preuves depuis longtemps, a affirmé Brian Porter. Et nous sommes très confiants par rapport au déroulement de chacune des intégrations en cours. »

Soulignant que la technologie fait partie intégrante des activités de la Banque, M. Porter a traité de la transformation numérique. « Nos investissements dans les logiciels, les données et l'analytique nous permettent de comprendre plus précisément les besoins de nos clients et leurs objectifs financiers. Ainsi, nous pouvons offrir à nos clients une expérience bancaire plus agréable et beaucoup plus personnalisée. »

À titre d'exemple concret des avancées technologiques de la Banque, M. Porter a parlé de eHome, la toute première solution entièrement numérique de traitement complet du processus hypothécaire, ici au Canada. Depuis son lancement, les Canadiens peuvent maintenant demander un prêt hypothécaire, obtenir l'approbation, et conclure l'achat d'une maison sans devoir aller en succursale.

M. Porter a ensuite expliqué que la Banque Scotia investit dans l'intelligence artificielle pour accroître son efficience opérationnelle, et par le fait même, créer une réelle valeur ajoutée pour l'entreprise. À ce jour, la Banque a mis en place plus de 200 processus automatisés, ce qui contribue à créer pour ses actionnaires une valeur représentant des dizaines de millions de dollars.

Dans son allocution, M. Porter a aussi remercié le président du conseil d'administration, Tom O'Neill, pour son apport au conseil et à la Banque. M. O'Neill quitte ses fonctions de président du conseil d'administration à la clôture de la 187e assemblée annuelle des actionnaires. Il a commencé à siéger au conseil à titre d'administrateur en 2008, puis a été nommé président du conseil en 2014. M. Porter a souligné que M. O'Neill avait incarné une saine gouvernance et un leadership fort, dont la Banque avait grandement bénéficié.

Pour conclure son allocution, M. Porter a fait remarquer le rôle essentiel que joue la Banque dans les collectivités où vivent et travaillent les BanquiersScotia. En 2018 seulement, les employés de la Banque ont fait 370 000 heures de bénévolat et la Banque a investi plus de 100 millions de dollars dans divers organismes communautaires sous forme de dons, de parrainages et d'autres mesures de soutien.

