Data Academy : AVADO en annonce le lancement pour combler le plus grand déficit compétentiel au sein des entreprises américaines d'aujourd'hui





Lancée à l'échelle mondiale, cette nouvelle offre favorise la maîtrise des données, les compétences d'exploitation en la matière, afin de réduire le manque à gagner chiffré à plusieurs milliards de dollars chaque année

NEW YORK, 9 avril 2019 /CNW/ - AVADO, une société mondiale « edtech » qui redéfinit l'apprentissage professionnel à l'ère du numérique, annonce le lancement de Data Academy, une série de cours conçus pour refondre le décisionnel axé sur les données, dans le monde de l'entreprise, et combler le déficit de compétences le plus imposant au sein des sociétés américaines d'aujourd'hui.

Selon Forrester, les données clients, de 60 % à 73 %, sont non exploitées ou ne sont pas exploitées à leur plein potentiel, ce qui coûte finalement des millions de dollars aux entreprises chaque année ou, à l'échelle nationale, des milliards de dollars. En offrant la Data Academy, AVADO entend aider les entreprises à renforcer leur compétentiel en matière de données, des cadres supérieurs au personnel de premier échelon, de quoi mettre à leur avantage la prochaine vague de transformation numérique.

Collaborant avec Tableau, grand spécialiste de la visualisation de données et de la veille stratégique, un partenariat fécond entre AVADO et un leader du secteur, la Data Academy met à contribution des scientifiques de renom pour améliorer la connaissance des données chez tous les employés d'une entreprise, compétence, qui une fois acquise, réduit les ressources externes nécessaires pour tirer des données des éclairages utiles.

Dans un contexte aussi décisif, celui de la quatrième révolution industrielle, où le numérique règne en maître, les entreprises doivent pouvoir disposer de ces compétences à l'interne, au sein de leurs équipes, afin de maximiser la production et de réduire au minimum les pertes d'emplois.

Niall McKinney, président mondial d'AVADO l'explique en affirmant : « Les données constituent un atout considérable quand elles sont bien distillées, digérées et exploitées à des fins pratiques. Dans la course à la croissance exponentielle déclenchée par la transformation numérique, les entreprises doivent évaluer sérieusement leur retour sur investissement lorsqu'il en vient aux données qu'elles recueillent. Sinon, elles laissent dépérir des informations précieuses. »

Fait notable, la Data Academy offre en outre une protection supplémentaire à l'ère de la cybersécurité. À l'heure où, d'après les rapports, plus de 40 % des atteintes à la sécurité sont imputables à la négligence des employés, il est crucial que les entreprises fassent apprendre à tous les membres du personnel l'importance des données, les conséquences possibles d'une utilisation abusive et, surtout, comment les protéger. Sans cette connaissance inhérente, inculquée au personnel et intégrante à la culture d'entreprise, les marques mettent en jeu à la fois leur réputation et leur rentabilité.

Pour en savoir davantage sur la Data Academy d'AVADO, cliquez ici.

À propos d'AVADO

AVADO, un chef de file mondial du perfectionnement professionnel, s'attache à lutter contre la crise des compétences numériques auxquelles sont confrontées les entreprises et leurs employés. Concrètement, AVADO propose en ligne des programmes qu'ont suivis plus de 100 000 utilisateurs payants et élaborés de concert avec des concepteurs de modules d'apprentissage qui ont développé, suivant une approche immersive axée sur le numérique, un contenu inspirant sur une plateforme technologique adaptable alimentée par les données.

Animée par son approche centrée avant tout sur le numérique, AVADO est en train de réinventer l'apprentissage professionnel, à l'intention des grandes entreprises mondiales comme Google, puisque sa plateforme permet à chacun, où qu'il se trouve, de s'assurer d'une qualification professionnelle et de poursuivre sa carrière dans le monde numérique en évolution rapide d'aujourd'hui. AVADO compte plus de 450 employés dans des bureaux à Londres, New York, Singapour, Hong Kong et Hambourg, outre un réseau mondial d'experts en la matière dans plus de 50 pays. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.avadolearning.com.

