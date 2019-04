Le CCIX Consortium et le Green Computing Consortium annoncent leur collaboration





Le CCIX Consortium (CCIX) et le Green Computing Consortium (GCC) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente (Memorandum of Understanding, MoU) pour collaborer sur la promotion de CCIX en tant que technologie d'interconnexion de norme sectorielle, unifiée, et exigence essentielle dans le guide de référence des normes de serveur GCC. Dans le cadre de ce partenariat, GCC et CCIX promouvront conjointement la sensibilisation à la technologie CCIX et son adoption dans l'écosystème serveur.

En exécutant ce MoU, CCIX et GCC ont convenu de compléter le cadre de la normalisation informatique durable GCC, grâce à CCIX qui figure parmi les technologies de base pour promouvoir l'écosystème de l'informatique durable. Les objectifs à long terme de cette collaboration sont axés sur la promotion d'une informatique durable à faible puissance et haute performance, avec des architectures d'accélération à cohérence d'antémémoire hétérogènes.

Le CCIX Consortium a été fondé en vue de développer et de promouvoir l'adoption d'une spécification de norme sectorielle, validant des technologies d'interconnexion cohérentes entre les processeurs d'usage général et les dispositifs d'accélération assurant une informatique hétérogène efficace. Les architectures informatiques hétérogènes utilisent des accélérateurs pour effectuer plus rapidement les tâches de calcul actuelles, avec une consommation énergétique inférieure à celle d'un processeur fonctionnant seul. La norme non exclusive de CCIX permet aux fournisseurs de processeurs, d'accélérateurs et autres dispositifs périphériques de simplifier la façon dont les systèmes hétérogènes sont architecturés, d'établir une communication de puce à puce transparente, et de tirer parti des opportunités de bande passante supplémentaire, de latence réduite et de consommation énergétique réduite, fournies par CCIX.

« Le CCIX Consortium est honoré de collaborer avec le Green Computing Consortium à la promotion de la norme CCIX, parmi les membres du GCC », a déclaré Gaurav Singh, président du CCIX Consortium. « Cette collaboration est une nouvelle validation de notre leadership en matière de technologies d'interconnexion cohérentes et permettra aux serveurs basés sur les spécifications GCC de fournir une performance exceptionnelle. »

Le Green Computing Consortium se consacre au développement de l'écosystème et à la promotion commerciale de produits d'informatique durable, basés sur la technologie des chipsets informatiques Arm. GCC travaille sur la normalisation, les tests et la certification, l'activation de systèmes, les programmes pilotes, les projets open source, ainsi que l'éducation et la formation de jeunes professionnels. Pour offrir une vue d'ensemble des normes et des architectures de pointe, le GCC a publié en 2018 le « Green Computing Consortium Server Technical Standards Report » (Rapport sur les normes techniques du serveur Green Computing Consortium).

« Le GCC considère que la spécification CCIX fournit une technologie clé pour l'accélération hétérogène, permettant aux membres du consortium de fournir des serveurs d'informatique durable, d'une efficacité énergétique sans précédent, et dont le prix et la performance répondent aux exigences de centre de données et cloud, nouvelle génération », a confié pour sa part Hong Mei, directeur général de GCC. « Nous considérons que le CCIX Consortium est un leader qui fournit des technologies d'interconnexion cohérentes, et apprécions grandement ce partenariat stratégique. »

À propos du CCIX Consortium, Inc.

Le CCIX Consortium a été fondé pour valider une nouvelle classe d'interconnexion axée sur les applications d'accélération émergentes, telles que l'apprentissage automatique, le traitement de réseau, le déchargement de stockage, les bases de données en mémoire et la technologie sans fil 4G/5G. La norme permet aux processeurs basés sur différentes architectures de jeux d'instruction d'étendre les avantages d'un traitement pair à cohérence d'antémémoire, aux dispositifs d'accélération tels que les FGPA, GPU, adaptateurs de réseau/stockage, réseaux intelligents, et ASIC personnalisés, ce qui permet aux concepteurs de système d'intégrer facilement la bonne combinaison de composants hétérogènes pour les besoins de leur système particulier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ccixconsortium.com.

À propos du Green Computing Consortium

Le Green Computing Consortium est organisé, sur une base volontaire, équitable, mutuellement avantageuse et coopérative, par toutes les parties intéressées du secteur, y compris, sans limitation, les fournisseurs de technologie, fabricants, intégrateurs de systèmes, et utilisateurs commerciaux. La mission du Consortium consiste à suivre les tendances technologiques du logiciel open source et du matériel ouvert, rassembler les compétences de toutes les parties intéressées dans la chaîne sectorielle, et fournir aux utilisateurs professionnels finaux des produits durables, économes en énergie, plus faciles à utiliser et à gérer, basés sur la technologie des chipsets informatiques Arm. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opengcc.org.

