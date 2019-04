Recyclons nos vêtements sans plastique #DéfiSuperRecycleurs





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - En avril, les Super Recycleurs lancent tout un défi à la communauté. Ce printemps, faites votre ménage et apportez-nous vos vêtements en évitant de prendre des sacs en plastique. Pourquoi ne pas utiliser vos vieilles taies d'oreiller ou jeans pour en faire un baluchon quand vous donnez vos vêtements??

On pense surtout aux pailles, aux bouteilles en plastique, au suremballage des produits, mais peu à l'impact des sacs de dons de vêtements qui se retrouvent semaine après semaine dans les bacs de recyclage. Ça en fait des sacs à la poubelle.

Depuis quatre ans, les Super Recycleurs mobilisent les écoles et les garderies à donner une seconde vie aux vêtements. «?Le but est de récupérer des vêtements, la literie, des chaussures, tout en sensibilisant les enfants et leurs familles. Car les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, chaque Québécois jette 23 kg de textile et de chaussures par année, et moins de 40 % de ce textile québécois est récupéré, selon RECYC-Québec. En plus, imaginez la quantité de sacs en plastique utilisés !

Au printemps, c'est plus de 100 écoles et garderies qui participeront aux Super Recycleurs et possiblement plus de 20?000 sacs en plastique utilisés. Il est temps de montrer à nos enfants comment éviter la surconsommation en réutilisant et en recyclant écologiquement?!?», mentionne Marie-Claude Guérin, présidente des Super Recycleurs, pour souligner l'importance de sensibiliser les gens à ce simple petit geste écologique?!

Profitez du long weekend de Pâques et du Jour de la terre pour parcourir le site des Super Recycleurs et trouver une école ou une garderie participante où déposer vos vêtements usagés, 100 % textiles, zéro-plastique.

Voici quelques régions desservies par des collectes des Super Recycleurs :

Beaconsfield Drummondville Montréal Salaberry-de-Valleyfield Blainville L'Épiphanie Ottawa Sherbrooke Boisbriand Lachine Outremont Saint-Alexis-de-Montcalm Boucherville Laval Québec Saint-Bruno-de-Montarville Candiac Lévis Roxboro Saint-Constant Chambly Longueuil Saint-Clet Saint-Hugues Contrecoeur Louiseville Saint-Jean-sur-le-Richelieu Saint-Jacques Cowansville Magog Saint-Jérôme Saint-Jacques-le-Mineur Delson Mascouche Saint-Laurent Sainte-Geneviève Dorval Mirabel Saint-Zotique Trois-Rivières

Mont-Tremblant Sainte-Catherine Ville de Mont-Royal

Les Super Recycleurs souhaitent que la population emboîte le pas tout en aidant une école ou une garderie du quartier à financer ses projets.

Lors des dons de vêtements, nous encourageons les participants à prendre en photo leurs baluchons et à les partager en ligne avec le mot-clic #DéfiSuperRecycleurs pour exprimer leur créativité et inciter les autres à recycler leurs vêtements sans plastique?!

Nous invitons les citoyens à voir nos vidéos sur YouTube afin de transformer leur vieux jeans en baluchon. (http://bit.ly/2YQVSpy ou http://bit.ly/2CUYhGI)

À propos des Super Recycleurs

La collecte des Super Recycleurs est une activité gratuite et clé en main. Les Super Recycleurs mobilisent les jeunes et leurs familles autour d'un mouvement éco-socio-responsable afin de financer un projet d'école par la collecte de vêtements usagés.

Photos disponibles via : http://bit.ly/2UoxcpZ

www.superrecycleurs.com

https://www.facebook.com/SuperRecycleurs/

