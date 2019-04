Yorbeau reprend les forages au projet Scott pour tester une cible géophysique à l'ouest de la faille Gwillim





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau inc. (TSX: YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que les forages au diamant ont repris à son projet Scott situé dans la région de Chibougamau, au Québec.

Le projet Scott contient plusieurs zones de sulfures massifs et en veinules riches en zinc, cuivre, argent et or, situées dans le nord-ouest du canton Scott. Selon une évaluation économique préliminaire (« EEP ») réalisée à la fin de 2017 par Roscoe Postle Associates (« RPA »), le projet représente l'occasion de développer une mine située à proximité des villages de Chibougamau et de Chapais, un environnement typique de développement minier nordique, offrant les avantages de logement ainsi que la disponibilité de main-d'oeuvre, d'équipements et matériaux nécessaires au projet.

Le 29 janvier 2019, la Société avait annoncé le commencement de la phase 1 du programme de forage avec l'objectif de localiser le contact entre le Pluton de Chibougamau et l'horizon minéralisé de Scott à l'ouest de la faille Gwillim. Cette phase de forage a été réalisée avec succès et le contact avec le Pluton de Chibougamau a en effet été identifié à l'ouest de la faille. Grâce à cette nouvelle information, la Société est maintenant en mesure de tester l'horizon Scott en profondeur, dans l'axe de plongée des ressources connues (voir le communiqué du 29 janvier 2019).

Plus important encore, la géophysique en forage a également été complétée dans des trous qui avaient été initialement forés en 2013 et approfondis dans le cadre de la phase 1, ce qui a permis d'identifier un excellent conducteur (forte anomalie géophysique) à l'ouest de la faille Gwillim, à proximité du trou SC-81. L'équipe technique de Yorbeau est d'avis que la qualité de ce conducteur est typique des lentilles de sulfures massifs et que de tels conducteurs deviennent des cibles d'exploration hautement prioritaires dans un environnement géologique comme Scott.

La foreuse a été laissée en place sur le terrain après la phase 1 dans l'attente de l'interprétation des données et, par conséquent, aucun coût de mobilisation supplémentaire n'a été engagé pour démarrer le programme actuel.

Le président de la Société, Gérald Riverin, a déclaré : « Nous sommes enthousiastes de reprendre les forages au projet Scott. Toutes les lentilles de sulfures qui ont été identifiées jusqu'à maintenant au projet Scott ont été, sans exception, découvertes en suivant des anomalies géophysiques similaires à celle qui est ciblée dans le programme actuel. Notre équipe technique a accompli un travail formidable sur le plan de l'interprétation des données et de l'établissement du contexte géologique qui a fait de cette anomalie une cible aussi intéressante. »

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Gérald Riverin, Ph. D., géo. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, où un important programme de forage est en cours. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet Scott, les résultats de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

SOURCE Yorbeau Resources Inc.

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 08:30 et diffusé par :