LUX* North Malé Atoll propose un concept hôtelier nouveau pour l'océan Indien

FLORÉAL, Île Maurice, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- LUX Hospitality annonce l'ouverture officielle de son tout dernier hôtel aux Maldives, le LUX* North Male Atoll. L'hôtel propose aux voyageurs une interprétation innovante de l'expérience ultime à vivre aux Maldives.

DES PENTHOUSES AU PARADIS

Dans le style authentique de LUX*, les hôtes sont accueillis chaleureusement par des danseurs maldiviens impressionnants vêtus de sarongs colorés. Le LUX* North Malé est conçu de façon à ce que les hôtes puissent profiter de grands espaces ainsi que d'une décoration distinguée et épurée da3ns des tons clairs, ponctuée de détails empreints d'élégance. Chaque villa est outrageusement spacieuse, avec des salles de bain aussi grandes que les chambres à coucher et des douches extérieures. Les hôtes peuvent organiser leurs propres barbecues exclusifs ou des événements spéciaux dans leur propre penthouse privatif.

VUE PRIVÉE SUR LES PLUS BEAUX PAYSAGES

Les hôtes peuvent parcourir la promenade circulaire externe en moins d'une demi-heure. Ici, sur cette île idyllique, les villas sont comme des mondes privés sis au sein d'un décor tropical qui touche l'âme. L'architecture avant-gardiste présente des fenêtres s'ouvrant complètement sur les merveilles de l'extérieur. Chaque penthouse est la promesse d'une perspective différente sur les panoramas maldiviens. Les hôtes ont un accés direct sur l'extérieur pour une plongée avec masque et tuba, durant laquelle ils peuvent découvrir la multitude de poissons tropicaux des environs. Les dauphins, les raies et les tortues comptent parmi les habitants de ce récif prospère, grâce aux bons soins du biologiste marin qui se trouve sur place.

RESTAURATION DYNAMIQUE, SERVICE INCOMPARABLE

Les voyageurs sont invités à se laisser porter à travers l'hôtel qui célèbre la nature à son état le plus pur. L'équipe conviviale du LUX* délivre un service au style unique, en étant soucieuse du moindre détail et en anticipant tous les besoins. Le petit-déjeuner est une diffusion de saveurs et de cuisines très tentantes. Le déjeuner et le dîner ainsi que tous les autres petits en-cas sont quant à eux disponibles à la carte. Au restaurant, des experts culinaires organisent des cours de cuisine, partageant ainsi leurs compétences et leurs secrets sur les ingrédients les plus spéciaux. Les plats proposés, qu'ils soient légers ou plus copieux, s'inspirent des cuisines péruvienne, argentine et japonaise, alliant ainsi les saveurs de l'Amérique latine aux assaisonnements asiatiques. Au Beach Rouge, les touches de rouge mettent en relief le bleu éclatant. Vous y rencontrerez nos insulaires les plus sociables, mangeant, buvant et faisant le plein de vitamine D sur des chaises longues... Un décor de rêve pour profiter de longs déjeuners et dîners paisibles sous les étoiles.

PAUSE SPA SUR LE THÈME DE LA NATURE

Le LUX* ME spa, avec ses thérapeutes de premier ordre et ses fenêtres du sol au plafond, possède sa propre jetée. C'est un coin de calme complet où les vues ne sont perturbées que par le vol des élégants oiseaux aux longues ailes qui glissent sur l'horizon. Les jardins fleuris sont entourés d'arbres qui s'étendent tel un mouvement de yoga gracieusement exécuté. Les personnes qui apprécient le luxe servi avec gentillesse et soin auront l'assurance que cet hôtel est sensible à son environnement, diffusant l'idée que la vie s'apprécie bien plus lorsqu'elle est vécue avec conscience. Vous ne trouverez aucun élément ou conteneur en plastique à usage unique dans cet hôtel, qui est heureux de proposer des bouteilles d'eau réutilisables en verre ainsi que des éléments en céramique au sein de ses installations haut de gamme. Consultez la boutique pour découvrir les marques de mode durables.

SUIVEZ LE MOUVEMENT

Fantaisiste, mais élégant, amusant mais équilibré. Essayez-vous au paddle si vous être d'humeur à relever le défi, ou allez à la rencontre de bancs de sable cachés pour profiter d'un cocktail au coucher du soleil. Faites le tour de l'île à la recherche des glaces maison exotiques ICI. Ou encore offrez-vous une sortie en super yacht et laissez le capitaine vous mener jusqu'à Turtle Point, un sanctuaire de vie marine. Ici, chaque moment compte.

À partir de 911 ? par villa avec chambre double par nuit sur une base Bed & Breakfast (hors taxes, frais de service et transferts). Pour plus informations, veuillez consulter le site www.luxnorthmaleatoll.com

Coordonnées de contact de notre bureau en charge des réservations : M. Delarne Cramer - stay@luxnorthmale.com

