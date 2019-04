BOC Groupe annonce la sortie de la dernière version de sa suite EA ADOIT 9.1 - La nouvelle génération de Business Insights et le Focus Utilisateur!





BOC Group vient de publier la dernière mise à jour de sa suite EA ADOIT 9.1, déjà bien accueillie par les analystes du secteur. Cette dernière version intègre de nombreuses améliorations et nouvelles fonctionnalités, comme les nouveaux tableaux de bord dynamiques « Insights » qui volent la vedette, avec leur niveau supérieur de représentation, de visualisation et de collecte des informations d'EA.

Christoph Moser, chef de produit ADOIT, explique : « Avec cette version, nous avons vraiment essayé d'aller encore plus loin pour conceptualiser ce qui fait la différence dans la manière dont nos utilisateurs accèdent, comprennent et utilisent les informations EA. Et c'est exactement comme cela que nous avons conçu la fonction phare de cette version - les tableaux de bord dynamiques « Insights » - afin d'offrir une vue nouvelle, visuellement attrayante et synthétisée, de toutes les informations importantes sur vos éléments EA en un seul endroit. »

Il poursuit : « Le tableau de bord fournit un aperçu "à la volée" de tout ce que vous devez savoir sur vos applications ou capacités métier - des propriétés d'objet basiques au workflow, en passant par les informations sur le cycle de vie, des liens rapides vers des rapports et des analyses pertinents. Ainsi, ADOIT devient encore plus convivial et intuitif, même si vous n'en avez aucune connaissance ni expérience préalable. »

Outre les fonctionnalités mentionnées ci-dessus, ADOIT 9.1 introduit également toute une série d'autres fonctionnalités innovantes et utiles, telles que de nouvelles améliorations en matière d'impression et de génération de rapports, permettant plus de flexibilité, plus de choix entre différentes représentations, types de rapports, chartes graphiques et bien plus encore!

Assurez-vous de consulter la section "Nouveautés de ADOIT" sur notre site Web, pour ne manquer aucune des innovations révolutionnaires de la dernière version de ADOIT!

BOC Group recommande aux intéressés de s'enregistrer au 30 Day-Free-Trial afin de découvrir le potentiel complet de la suite EA ADOIT.

A propos de BOC Group:

BOC Group développe des produits et des services logiciels pour une gestion efficace et étendue de toutes les capacités et de tous les actifs au sein de votre organisation. La société met fortement l'accent sur l'amélioration de la gestion des processus métier et de l'architecture d'entreprise, ainsi que sur l'amélioration de la gouvernance et de la conformité.

ADOIT compte parmi ses clients mondiaux Allianz, PostFinance, Raiffeisen Bank, Vienna International Airport et Volksbank Wien.

Nous fournissons nos produits et services grâce à plus de 230 employés répartis entre Athènes, Berlin, Dublin, Madrid, Paris, Vienne, Varsovie et Winterthour, avec plus de 90 partenaires dans le monde entier.

