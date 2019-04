La Caisse Desjardins de la Culture célèbre son 25e anniversaire sous le thème «?La culture en tête et les artistes à coeur depuis 25 ans!?»





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Au lendemain de son assemblée générale annuelle, la Caisse de la Culture lance les activités du 25e anniversaire de sa création, sous le thème « La culture en tête et les artistes à coeur depuis 25?ans! ». Alliée des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin pour les organismes et les entrepreneurs depuis 1994, la Caisse de la Culture est une coopérative financière unique et solidement ancrée dans son milieu.

Marie-Christine Cojocaru, directrice générale, se dit extrêmement fière des réalisations des dernières années?: «?En tant que partenaire de proximité, nous restons constamment à l'affût des besoins de nos membres afin d'améliorer notre offre personnalisée. Notre présence et notre soutien accrus auprès de multiples initiatives du secteur culturel nous ont permis d'acquérir une connaissance encore plus pointue des enjeux du milieu. Nous favorisons ainsi le développement du plein potentiel des artistes et des organismes culturels en nous engageant auprès de la relève et de l'entreprenariat culturel. »

Pour sa part, Jacques L'Heureux, le président sortant qui a occupé ce poste pendant 22 ans, est très enthousiaste par rapport au chemin parcouru et à l'avenir de la Caisse?: «?Nos vingt-cinq premières années se sont déroulées sous le signe d'une croissance continue et nous sommes déterminés à continuer cette progression en restant à l'affût des tendances et des défis de notre industrie. C'est en innovant dans nos pratiques, et en assurant une fine compréhension de la réalité changeante de nos membres, que la Caisse continuera de rester une alliée de choix pour tout le milieu culturel québécois.?»

Dans le cadre des initiatives en soutien à cet anniversaire marquant, dix artistes et personnalités du milieu culturel québécois membres de la Caisse de la Culture, dont l'humoriste Adib Alkhalidey, la musicienne et comédienne Nadia Essadiqi (La Bronze), ainsi que Monique Savoie, Présidente - Fondatrice & Directrice artistique de la Société des arts technologiques, ont accepté de témoigner sur leur coopérative, leur rapport à l'argent et sur le lien qui les unit avec la Caisse. Pour visionner la capsule intégrale?: https://vimeo.com/328651798

Un moteur pour le milieu culturel

Créée à l'instigation de l'UDA en 1994, la Caisse de la Culture est une coopérative financière dédiée à 100?% aux artistes, artisans, créateurs, organismes et entreprises culturelles. Regroupant aujourd'hui 7000?membres, la Caisse est devenue une alliée importante des artistes et du milieu culturel québécois. Au fil des ans, elle a donné accès à la propriété à des milliers de travailleurs autonomes, aidé à la réalisation de nombreux projets et contribué à l'essor d'entreprises dans tous les domaines artistiques. Son offre de services financiers adaptés ainsi que son apport indéniable au développement du secteur des arts et de la culture permettent aux artisans, créateurs, entreprises et organismes culturels de déployer leurs talents et concrétiser leurs aspirations.

Depuis la création du Fonds d'aide au développement du milieu en 2008, la Caisse de la Culture a accordé 2,4?M$ en soutien financier à 450 projets porteurs et innovants du domaine culturel.

Pour en savoir plus sur la Caisse de la Culture, consultez le caisseculture.com

