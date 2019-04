Co?operators lance un fonds de placement assurtech





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - Co?operators élargit ses options de placement assurtech en créant un fonds pour faciliter des partenariats avec des compagnies assurtech. Ce fonds de placement reflète l'engagement de l'entreprise à répondre aux besoins non comblés des Canadiens en matière d'assurance et de services financiers dans un contexte où l'économie numérique ne cesse d'évoluer à un rythme effréné.

« L'innovation est essentielle pour assurer la sécurité financière des Canadiens et de leurs collectivités », dit Rob Wesseling, président et chef de la direction de Co?operators. « Nous collaborons avec des compagnies assurtech qui offrent des solutions technologiques de pointe pour répondre aux besoins changeants de nos clients et nous adapter à leurs préférences. »

Pour soutenir la stratégie d'innovation de notre entreprise, le fonds met l'accent sur les priorités de placement qui cadrent avec les trois thèmes clés : répondre aux besoins d'assurance émergents et mal desservis, renforcer la résilience des Canadiens et nous adapter à l'évolution des modes de transport.

Co?operators a conclu son premier partenariat avec l'assurtech Slice Labs Inc. en 2018 pour lancer Duuo par Co?operatorsMC, une nouvelle marque numérique et une solution unique sur le marché qui tire parti de la plateforme de Slice Insurance Cloud ServicesTM (ICS).

Les compagnies assurtech qui souhaitent en savoir plus sur Co?operators et son fonds de placement sont invitées à soumettre une description sommaire de leur entreprise et de leur technologie à Daniel Sinclair, vice-président au développement d'entreprise, à l'adresse InsurTechfund@cooperators.ca.

À propos de Co?operators :

Le Groupe Co?operators limitée est une coopérative canadienne dont l'actif sous administration s'élève à plus de 41,7 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co?operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co?operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co?operators figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon Aon Hewitt et au palmarès des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights. Pour en savoir plus, visitez le site www.cooperators.ca.

