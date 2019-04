Avis aux médias - La Banque CIBC tiendra son 24e congrès annuel du secteur immobilier





Plus de 500 dirigeants d'entreprise et investisseurs nord-américains y assisteront

TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) tiendra son 24e congrès annuel du secteur immobilier le jeudi 11 avril 2019 à Toronto.

Au programme, des discussions d'experts avec des dirigeants d'importantes entreprises du secteur de l'immobilier commercial portant sur les principaux enjeux et tendances du secteur. Voici quelques sujets abordés :

Perspectives concernant les milléniaux sur le marché de l'immobilier

Exploration des stratégies de placement

Gestion du bilan dans un marché volatil

Les Canadiens ayant une approche mondiale

Participation au congrès et diffusion audio

Seules les personnes ayant reçu une invitation peuvent assister au congrès. Les représentants des médias qui souhaitent y assister doivent s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à Jessica.Steinberg@cibc.com.

Le programme complet et la liste des participants se trouvent au : https://www.cibcvirtual.com/realestate2019. Une diffusion audio et en direct de l'événement sera accessible au moyen de ce lien, le jour du congrès.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Marchés des capitaux CIBC offre des produits et des services intégrés de réseau mondial, des services consultatifs et d'exécution en placement, des services de financement d'entreprises et des services de recherche de premier plan aux grandes entreprises, aux gouvernements et à des clients institutionnels à l'échelle mondiale. Visitez le site www.cibccm.com pour obtenir plus de renseignements sur la Banque CIBC et Marchés des capitaux CIBC. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :