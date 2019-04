CL Corp collabore avec D-BOX pour créer une nouvelle attraction 4D pour les célébrations du 30e anniversaire du Parc Astérix





MONTRÉAL, 09 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX:DBO), le chef de file dans le domaine des expériences du divertissement immersif et CL Corporation, une entreprise de création et de construction d'attractions et de simulateurs dynamiques, sont heureux d'annoncer leur collaboration à l'occasion du 30e anniversaire du Parc Astérix, le réputé parc d'attractions français appartenant à la Compagnie des Alpes, un chef de file de l'industrie du loisir européenne situé au nord de Paris.



Pour souligner trois décennies de plaisir pour tous les âges, le Parc Astérix offrira une foule de nouvelles attractions, dont l'une est nulle autre qu'un cinéma 4D à la fine pointe de la technologie créé par CL Corp et comportant 300 fauteuils sensoriels, dynamiques et actionnés par la technologie de mouvement D-BOX. Les visiteurs seront plongés dans Attention Menhir!, un court-métrage présentant les aventures des adorables Gaulois qui résistent une fois de plus à l'occupation des Romains. Cette aventure palpitante fera vivre aux visiteurs toutes sortes de rebondissements typiques de l'univers d'Astérix grâce à des effets 4D propulsés par le mouvement D-BOX et parfaitement synchronisés avec l'action du film.

« Pouvoir participer aux célébrations du 30e anniversaire du Parc Astérix est un véritable honneur pour D-BOX », explique Claude Mc Master, président et chef de la direction de D-BOX. « Non seulement nous avons le plaisir de collaborer à nouveau avec CL Corp, mais nous avons le privilège d'intégrer notre technologie de mouvement inégalée dans la série de bandes dessinées française la plus populaire au monde et d'offrir une expérience de divertissement immersif exceptionnelle à tous les visiteurs. »

« Travailler pour le Parc Astérix et la Compagnie des Alpes pour créer la plus grande salle 4D d'Europe est un grand honneur pour nous », affirme Christophe Lucchini, fondateur et chef de la direction de CL Corp. « Pour faire vivre une expérience immersive incroyable aux visiteurs et leur offrir les meilleures sensations de mouvement lorsqu'ils sont assis sur un fauteuil de cinéma 4D, nous avons naturellement choisi D-BOX. L'attention portée aux détails et leur habileté à donner vie à des contenus riches en émotion facilitent grandement notre travail. Nous avons très hâte de voir la réaction des gens quand ils seront entièrement plongés dans cette aventure incroyablement unique. »

Le Parc Astérix est situé à 40 minutes au nord de Paris et a ouvert officiellement ses portes le 6 avril 2019.

À propos de D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

D-BOX est une société ouverte canadienne dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). www.d-box.com

À PROPOS DE CL CORP

CL Corp connaît beaucoup de succès dans la création d'attractions pour l'industrie du divertissement depuis 1999. Avec son siège social en France, l'entreprise est un chef de file dans son marché qui offre des produits de pointe et des solutions personnalisées clés en main aux parcs d'attractions, centres de divertissement familial, zoos, aquariums, centres des sciences et autres lieux de loisirs partout dans le monde.

CL Corp travaille avec diligence pour soutenir les entreprises du début à la fin grâce à une expertise sans égale et 20 ans d'expérience concrète dans l'industrie. Présente en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, au Canada et en Asie, notre équipe de professionnels offre un service personnalisé, une vision créative et une passion véritable pour assurer que chaque projet devient un succès incontestable.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/99f4b8c9-df20-43b3-8cc7-ab78b576c3f5

