LianLian Pay participe à la table ronde de la CNUCED





La société a discuté des innovations et du développement du commerce électronique transfrontalier

GENÈVE, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 3 avril, un sommet de dialogue industriel sur la facilitation des échanges pour le développement du commerce électronique coorganisé par la Chambre de commerce électronique chinoise (CECC) et le Centre du commerce international (CCI) a eu lieu au Palais des Nations à Genève, en Suisse. Le sommet, qui est une des activités officielles de la Semaine du commerce électronique de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), a attiré l'attention de leaders, d'universitaires, d'experts, d'entreprises et de médias chinois et étrangers. Jaime Oviedo, le PDG de LianLian Pay au Royaume-Uni, a été invité à participer à la table ronde et a discuté avec d'autres participants de la contribution de l'Accord sur la facilitation des échanges au développement du commerce électronique, du modèle de coopération internationale dans le domaine du commerce électronique transfrontalier et des possibilités offertes par les résultats concrets obtenus par la communauté du commerce électronique transfrontalier à Hangzhou en matière de développement et de transformation commerciale.

Lors du sommet, les participants ont mis l'accent sur «?les possibilités offertes par les résultats concrets obtenus par la communauté du commerce électronique transfrontalier à Hangzhou en matière de développement et de transformation commerciale?», partageant leurs propres exploration et expérience en matière de politiques et modèles, d'innovations technologiques et de construction écologique.

Jaime Oviedo, le PDG de LianLian Pay au Royaume-Uni, a déclaré qu'avec l'évolution du commerce électronique, le commerce mondial aura lieu en ligne et que de plus en plus d'entreprises traditionnelles se tourneront vers le commerce électronique. À l'avenir, en plus des produits en ligne dans différents pays, les services de commerce électronique auront lieu en ligne.

Afin d'offrir des services dans plus de dimensions aux entreprises de commerce électronique transfrontalier, LianLian a lancé le 9 janvier dernier la première plateforme en ligne de commerce électronique transfrontalier au monde : LianLian Link. La plateforme intègre des prestataires de services dans divers secteurs, notamment la logistique, la sélection, le marketing, le paiement et la propriété intellectuelle, ce qui permet aux vendeurs de commerce électronique transfrontalier de réduire leurs coûts et de gagner en efficacité lorsqu'ils achètent des services dans différentes chaînes.

Jaime Oviedo a expliqué que LianLian Link propose deux innovations majeures : aider les services et les transactions de commerce électronique transfrontalier traditionnels à être présents en ligne et rendre les informations visibles. Avec la deuxième innovation, la plateforme peut clairement démontrer que les prestataires de services offrent des services plus efficaces et de meilleure réputation sur la plateforme.

Au cours des dernières années, grâce aux politiques de soutien de la Zone pilote complète de commerce électronique transfrontalier de Chine (Hangzhou) et aux approbations des superviseurs, LianLian Pay a offert des services à plus de 390?000 vendeurs de commerce électronique transfrontalier grâce à des innovations commerciales, générant une valeur commerciale transfrontalière cumulée supérieure à 93 milliards de yuans (soit environ 13,8 milliards de dollars américains).

