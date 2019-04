Pannes d'électricité - Mise à jour des services offerts dans les installations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval





LAVAL, QC, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - À la suite des pannes d'électricité, notez que les équipes du Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de Laval, dont celles de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, sont en mesure d'offrir les services habituels.

Par contre, le CLSC de l'Ouest-de-l'Ile, situé au 4250, boulevard Dagenais Ouest sera fermé aujourd'hui en raison de la panne. Les usagers sont donc invités à ne pas s'y présenter.

Notez qu'il est possible qu'un certain ralentissement de services puisse survenir dans les autres installations du CISSS de Laval.

Information pertinente pour le public

Évitez l'urgence de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé

Bien que la situation soit normale à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, afin d'éviter l'engorgement de l'urgence, le CISSS de Laval invite tous les usagers nécessitant des soins non urgents à :

communiquer avec le service Info Santé en composant le 8-1-1.

se rendre aux différentes cliniques médicales lavalloises, après avoir vérifié si elles sont ouvertes.

Besoin de soutien en raison des pannes d'électricité

Si les citoyens ont besoin de soutien, non relié à un problème de santé, ils sont invités à se présenter aux Haltes sécuritaires de la Ville de Laval situé dans deux centres communautaires :

Centre communautaire Accès (6500, boul. Arthur-Sauvé, à Laval-Ouest)

Des douches seront à disposition des citoyens à l'aréna Hartland-Monahan dès 6 h, le 9 avril au matin.

Centre communautaire de Lausanne (455, rue de Lausanne, à Vimont) Douches sur place.

À propos du CISSS de Laval

Le CISSS de Laval se dédie sans relâche à apprendre, innover et exceller afin d'offrir à la population lavalloise et des régions avoisinantes un ensemble de services de santé et de services sociaux intégrés, accessibles et de qualité. Son capital humain compte plus de 10 000 employés et médecins oeuvrant dans 32 installations, dont l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, l'Hôpital juif de réadaptation, le Centre de services ambulatoires de Laval, six CLSC, cinq centres d'hébergement, le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Laval, le Centre de réadaptation en dépendance de Laval et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement de Laval. Le CISSS de Laval est un milieu de recherche et d'enseignement affilié à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Pour de plus amples renseignements et pour connaître l'ensemble des services offerts dans les installations, consultez www.lavalensante.com.

