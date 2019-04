Avis aux médias - Victor Dodig de la Banque CIBC prendra la parole au Sommet sur la croissance du Canada du Forum des politiques publiques





TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - Victor G. Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM), prononcera le discours d'ouverture du Sommet sur la croissance du Canada du Forum des politiques publiques, le jeudi 11 avril 2019. Dans son discours, M. Dodig explorera les façons pour le Canada d'améliorer sa compétitivité et de se positionner comme un chef de file mondial au 21e siècle.

Le discours de M. Dodig sera diffusé en direct sur le Web. Une version archivée de la webdiffusion pourra être consultée au même endroit.

QUAND : le jeudi 11 avril, de 9 h 10



QUI : Victor G. Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC



OÙ : Palais des congrès du Toronto métropolitain

