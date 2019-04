Montréal : Cathy Wong siègera désormais au conseil municipal en tant que conseillère indépendante





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Mme Cathy Wong, présidente du conseil municipal et conseillère de Peter-McGill dans l'arrondissement de Ville-Marie, annonce aujourd'hui qu'elle quitte le parti Ensemble Montréal et siègera dorénavant comme conseillère indépendante au conseil municipal.

Élue en novembre 2017, Cathy Wong est la première femme à présider le conseil municipal de Montréal. Mentionnons qu'en raison de ses responsabilités, elle s'était déjà retirée du caucus de Ensemble Montréal afin de respecter l'impartialité de sa fonction.

« J'ai pris la décision de devenir conseillère indépendante afin d'être en mesure de collaborer plus efficacement en amont avec l'arrondissement de Ville-Marie sur des dossiers qui me tiennent particulièrement à coeur, mentionne Mme Cathy Wong. L'un des plus importants est celui du Centre de Peter-McGill, qui comprendra notamment une bibliothèque publique et des espaces culturels, et dont l'inauguration est prévue en 2023 sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants. Figurent aussi parmi mes priorités les projets d'implantation de nouvelles écoles primaires et d'amélioration des espaces verts dans Peter-McGill, car ils contribuent à faire du centre-ville un milieu de vie à échelle humaine, accueillant pour les familles et les nouveaux arrivants. »

Avant d'être élue conseillère aux élections municipales de 2017, Mme Cathy Wong a été présidente du Conseil des Montréalaises et chroniqueuse au quotidien Le Devoir et à la radio de Radio-Canada. Sa décision de devenir conseillère indépendante prend effet dès aujourd'hui.

SOURCE Cathy Wong

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 07:16 et diffusé par :