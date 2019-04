Boralex annonce la mise en service du parc éolien Moose Lake en Colombie-Britannique





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer la mise en service commerciale du parc éolien Moose Lake situé sur des terres publiques à environ 24 kilomètres au nord-ouest de la municipalité de Tumbler Ridge en Colombie Britannique.

D'une puissance installée de 15 MW, ce parc éolien développé en collaboration avec Aeolis Wind Power Corporation, West Moberly First Nations, Saulteau First Nations et McLeod Lake Indian Band, comprend 4 turbines. Cette mise en service porte la puissance installée de Boralex au Canada, en France et aux États-Unis à 1 977 MW.

« Moose Lake est notre premier parc éolien en Colombie Britannique. En plus de nous permettre de diversifier notre base d'actifs dans cette province, cette mise en service nous permet de nous rapprocher de notre cible de 2 000 MW d'ici 2020. Il ne manquera que 23 MW pour atteindre notre objectif », a déclaré Patrick Lemaire, chef et président de la direction de Boralex. « Merci et bravo à tous les employés qui ont travaillé sur ce projet ! »

Lors de la construction, une cinquantaine de travailleurs spécialisés étaient présents sur le site quotidiennement.

Le parc éolien est doté d'un contrat d'achat d'électricité avec BC Hydro pour une durée de 40 ans. Par ailleurs, la production d'électricité estimée de ce site est évaluée à plus de 58 000 MWh, ce qui permettra d'alimenter près de 5 370 maisons et d'éviter l'émission de 750 tonnes de CO 2 1.

_________________________ 1 Selon les calculs et les hypothèses réalisés par la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal.

