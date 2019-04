Walter, la nouvelle application mobile qui simplifie la vie des gestionnaires, promoteurs et résidents de tours d'habitation





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les gestionnaires, promoteurs et résidents de tours d'habitation peuvent maintenant regrouper tous les renseignements, communications et services de l'immeuble sur l'application Walter, et y accéder en tout temps. En effet, les trois cofondateurs - Thierry Skoda, Eric McCutcheon et Charles Lachance - ont mis en commun leurs expertises respectives en entrepreneuriat, nouvelles technologies, développement des affaires et immobilier afin d'offrir un service clé en main aux gestionnaires et promoteurs et de garantir une expérience client haut de gamme aux résidents.

En plus de permettre la gestion des travaux de maintenance, permis de stationnement et réservations des commodités offertes par l'immeuble, l'application comprend un service de messagerie instantanée et donne accès à toutes les informations utiles aux résidents -qu'ils soient locataires ou propriétaires -, tels que les dates importantes, règlements et documents de copropriété.

L'application offre aussi aux résidents - via des partenaires préapprouvés - une large gamme de services, dont ceux de conciergerie, d'entretien ménager, de livraison (fleur, repas, etc.), de massothérapie et de collecte de vêtements par un nettoyeur. Walter agit donc à titre d'assistant personnel à domicile!

Les futurs propriétaires de condo encore aux étapes de la conception ou de la construction peuvent même utiliser l'application pour consulter le plan de leur unité et choisir les couleurs et matériaux de leur future demeure, en plus de recevoir des notifications sur l'avancement des travaux.

« Notre objectif est de simplifier et d'améliorer l'expérience de vie des locataires et propriétaires d'unités de tour d'habitation », a indiqué Charles Lachance, responsable du service client et cofondateur de Walter. « Nous avons réussi à créer une application personnalisable et très facile d'utilisation, qui permet aux gestionnaires de sauver du temps dans leur tâche quotidienne et d'être connectés plus que jamais avec leurs résidents. De plus, les développeurs et gestionnaires se tournent maintenant vers des technologies qui permettent d'offrir une approche hautement personnalisée afin d'offrir une plus grande valeur ajoutée à leur client », continue Thierry Skoda, directeur des technologies et cofondateur.

« Les locataires, propriétaires, gestionnaires et promoteurs de plus de 5000 unités font déjà confiance à Walter pour la gestion de leurs opérations quotidiennes. Nous venons tout juste de lancer l'application et déjà, plus de 2000 unités par mois s'inscrivent sur la plateforme. Walter répond définitivement à un besoin existant dans le secteur immobilier et offre une solution gagnante pour toutes les parties », conclut Eric McCutcheon, responsable du développement des affaires et cofondateur.

Plusieurs projets d'habitations dont YOO Montréal à Griffintown, Le Solano dans le Vieux-Montréal et CentraCondos au centre-ville sont déjà parmi les clients de Walter. Les trois entrepreneurs sont confiants d'atteindre leur objectif de 30 000 unités d'inscrites d'ici la fin de l'année.

L'application mobile Walter est une application novatrice personnalisable et facile d'utilisation pour immeubles intelligents. Elle fournit aux résidents de tours d'habitation une expérience de vie de qualite? supe?rieure et un service à la clientèle hors pair. Walter est le résultat d'une collaboration entre les trois entrepreneurs québécois que sont Thierry Skoda, Eric McCutcheon et Charles Lachance.

