Bluejay Diagnostics, Inc. annonce l'obtention du marquage CE pour son test de dosage des IgE totales dans les larmes Allereye®





Le test de dosage des IgE totales dans les larmes Allereye® est le seul test destiné à une utilisation sur le site de soin, rapide et non invasif pour le traitement de la conjonctivite allergique.

ACTON, Massachusetts, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Bluejay Diagnostics, Inc. (Bluejay) a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu le marquage CE pour son test de dosage des IgE totales dans les larmes Allereye®. Allereye, un dispositif de dosage sur site de soin (point-of-care, POC) approuvé par la FDA, offre aux fournisseurs de soins de santé une solution rentable, non invasive, fiable et facile à utiliser pour faciliter le diagnostic de la conjonctivite allergique. Bluejay prévoit de lancer ce produit au deuxième trimestre 2019 dans toute l'Europe et le Moyen-Orient.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu le marquage CE pour Allereye, a déclaré Arthur L. Loomis, membre du conseil d'administration de Bluejay. « Cette approbation nous permettra d'introduire un test sur site de soin indispensable dans l'Union européenne et au Moyen-Orient. Chaque année, des millions de personnes dans le monde entier consultent leurs médecins pour traiter une conjonctivite. Jusqu'à présent, les tests de diagnostic étaient très invasifs et coûteux en temps et en argent. Allereye est un test peu invasif, rapide et économique. C'est tout simplement plus pratique et confortable pour les patients et les soignants. »

Allereye permet de confirmer la présence d'IgE totales dans les larmes. Développé sur une plateforme technologique de conception unique, Allereye permet une détection non invasive et rapide (15 minutes) des IgE sur le site de soin afin de diagnostiquer les réactions allergiques oculaires. Une telle détection sur le site de soin pourrait éviter le recours à un traitement inutile de la sécheresse oculaire et un traitement antibiotique inutile.

Svetlana Dey, présidente de Bluejay, a ajouté : « Après avoir reçu des commentaires très positifs de la part des médecins et des patients américains, nous sommes convaincus qu'Allereye s'avèrera tout aussi utile aux patients en Europe et au Moyen-Orient. »

L'intérêt pour la conjonctivite, communément appelée « yeux rouges », a augmenté au cours des dernières années en raison de sa prévalence croissante, de la hausse du coût des soins et de son impact sur la qualité de vie des patients. Les « yeux rouges » associés aux allergies virales et bactériennes présentent souvent des symptômes similaires, ce qui conduit une fois sur deux à un diagnostic inexact et amène les patients à s'absenter inutilement de leur lieu de travail, de leur école ou de leurs activités de loisirs.

Actuellement, environ deux personnes sur cinq dans le monde souffrent de conjonctivite allergique. Les yeux qui piquent sont le symptôme le plus commun. La conjonctivite allergique saisonnière est la forme la plus courante, car les symptômes sont associés à des aéroallergènes spécifiques. La conjonctivite allergique pérenne sévit toute l'année et est souvent causée par des acariens, des moisissures et des squames d'animaux.

À propos de Bluejay Diagnostics, Inc.

Bluejay Diagnostics, Inc. développe, fabrique et commercialise des tests de diagnostic médical destinés à une utilisation sur le site de soin et faciles à utiliser. La société propose de nombreux produits économiques non invasifs approuvés par la FDA, y compris le dosage des IgE totales dans les larmes Allereye® utilisé pour faciliter le diagnostic de la conjonctivite allergique, un test urinaire de dépistage du VIH-1 et un test de confirmation du VIH-1. Bluejay, dont le siège se trouve à Acton, dans le Massachusetts, continue de mettre sa plateforme propriétaire innovante à profit pour développer de nouveaux produits pour les marchés du diagnostic mal servis.

Toute déclaration prospective est soumise à des risques et à des incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus.

