Bitfinex élimine l'exigence de seuil minimum de mise de fonds et met le trading de niveau professionnel à la portée de tous





ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- À partir d'aujourd'hui, Bitfinex supprime son seuil minimum de mise de fonds de 10 000 USD, mettant ainsi la plateforme de trading la plus avancée du monde à la portée de tous.

La mise à jour est en réponse à la demande massive constatée au cours des six derniers mois de la part d'une grande variété de traders désireux d'accéder à l'expérience professionnelle unique offerte par Bitfinex, mais sans nécessiter la mise de fonds initiale.

Bitfinex a continué de développer sa technologie et son infrastructure, fidèle à sa réputation de plateforme de trading la plus sophistiquée sur le marché. Ceci inclut une migration vers des serveurs dédiés auto-conçus avec un matériel haut de gamme assurant une sécurité avancée et la plus faible latence.

Réalisant l'appétit d'un plus large éventail de traders pour un accès, Bitfinex s'est efforcé de personnaliser son offre pour mieux répondre aux exigences de tous les types de comptes. Cela comprend notamment :

Un centre de support mis à niveau - repensé pour assurer une expérience utilisateur plus intuitive, et offrant des réponses automatisées à des questions courantes et une résolution plus rapide des problèmes. L'équipe de support client a également augmenté pour traiter de plus gros volumes de questions.

Un nouveau portail « KYC » (Know your Customer) - une infrastructure mise à jour pour permettre la mise en oeuvre d'outils tiers qui rendront le processus plus fluide dans un proche avenir.

Des informations sur les tokens Santiment ? fournissent des renseignements sur chaque token sur la plateforme pour informer les clients.

Jean-Louis van der Velde, PDG de Bitfinex, a commenté en ces termes :

« Nous ne pouvions simplement pas ignorer le niveau croissant de demandes d'accès au trading sur Bitfinex émanant d'une cohorte plus large que notre clientèle traditionnelle. Au cours des six derniers mois, nous avons travaillé d'arrache-pied pour préparer notre plateforme pour une nouvelle vague de comptes clients et nous sommes désormais en mesure d'offrir Bitfinex à un public plus large. En réduisant notre seuil minimum de mise de fonds, les seules limites sont désormais fixées par les traders eux-mêmes. »

Rendez-vous sur www.bitfinex.com pour faire l'expérience d'un trading de niveau professionnel dès aujourd'hui sans mise de fonds minimum.

À propos de Bitfinex

Fondée en 2012, Bitfinex est une plateforme de trading d'actifs numériques offrant des services de pointe aux traders de devises numériques et aux fournisseurs de liquidité mondiaux. En plus d'une gamme de fonctionnalités de trading et d'outils de cartographie avancés, Bitfinex fournit un accès à un financement pair-à-pair, un marché de gré à gré et un trading sur marge pour une grande sélection d'actifs numériques. La stratégie de Bitfinex est axée sur la fourniture d'un support, d'outils et d'une innovation inégalés aux traders professionnels et aux fournisseurs de liquidité du monde entier. Rendez-vous sur www.bitfinex.com pour en savoir plus.

Contact pour la presse

Anneka Dew, press@bitfinex.com

