Canada Goose annonce de nouveaux magasins dans des destinations de vente au détail de calibre mondial en Europe et en Amérique du Nord





De Paris et Milan en passant par les Rocheuses canadiennes, Canada Goose ouvrira six nouveaux magasins pour la période automne/hiver 2019

TORONTO, le 9 avril 2019 /CNW/ - Canada Goose (NYSE : GOOS, TSX : GOOS) a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir six nouveaux magasins, dont deux en Europe, un aux États-Unis et trois au Canada. Les nouveaux magasins, dont les ouvertures sont prévues à l'automne/hiver 2019, viennent supporter la demande croissante de la marque de luxe de performance, tant au Canada que partout dans le monde.

« Le succès dans l'industrie de la vente au détail ne se limite pas qu'à la vente: c'est aider les gens à trouver le produit parfait, tout en offrant un service exceptionnel et en créant une expérience mémorable. Les magasins Canada Goose tiennent leur promesse à cet égard et plus encore », a déclaré Dani Reiss, président-directeur général de Canada Goose. « En plus d'accroître notre présence en Asie, notre expansion en Europe et notre présence en Amérique du Nord permettent à nos amateurs d'explorer toutes nos collections dans un environnement unique et attrayant et de découvrir l'histoire derrière nos produits, sans aucun filtre. »

Canada Goose ouvrira son premier magasin en Italie sur Via della Spiga, l'une des rues les plus sophistiquées du quartier de la mode de Milan, l'épicentre des marques mondiales de vêtements de luxe. Le magasin, caractérisé par des accents Mid-Century et inspiré de l'Arctique, alliera des éléments design du patrimoine canadien et italien. À Paris, le nouveau magasin sera situé sur la rue Saint-Honoré, où se trouvent les boutiques les plus exclusives au monde. Aux États-Unis, Canada Goose ouvrira son cinquième centre dans le Mall of America de Minneapolis au Minnesota, l'une des principales destinations touristiques du pays et un chef de file reconnu dans le commerce de détail, la restauration et le divertissement. Chacune de ces boutiques comprendra une « chambre froide », l'expérience de magasinage immersif renommée de la marque, qui amène l'extérieur à l'intérieur, où les acheteurs peuvent tester les produits Canada Goose dans les environnements pour lesquels ils ont été créés.

Au Canada, la marque ouvrira trois nouveaux emplacements pour desservir son marché national en pleine croissance. Son deuxième emplacement à Toronto sera CF Sherway Gardens, un centre commercial luxueux situé à l'ouest du centre-ville. En Alberta, Canada Goose ouvrira un nouveau magasin dans le West Edmonton Mall, le plus grand centre commercial en Amérique du Nord, qui comprendra également une « chambre froide ». De plus, Canada Goose ouvrira ses portes au Cascade Shops de Banff, le parc national le plus visité du Canada, une destination touristique internationale de premier plan, et site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les nouveaux magasins mettront en valeur l'assortiment complet des vêtements d'extérieur, des tricots et des accessoires de la marque, ainsi que les collections saisonnières et les collaborations.

Canada Goose exploite actuellement 11 magasins répartis sur trois continents. Chaque emplacement de premier plan conjugue le patrimoine canadien authentique de la marque, vieux de plus de 60 ans, avec un design moderne qui reflète l'esthétique locale de chaque ville.

Pour en savoir plus sur les prochaines ouvertures de magasins, consultez : canadagoose.com

À propos de Canada Goose Inc.

Né dans un petit entrepôt de Toronto en 1957, Canada Goose est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants mondiaux de vêtements de performance haut de gamme. Chaque collection répond aux exigences extrêmes de l'Arctique et s'inspire d'une innovation incessante et d'un savoir-faire sans compromis. En passant par les installations de recherche en Antarctique et l'Extrême-Arctique canadien, les rues de New York, Londres, Milan, Paris et Tokyo, les gens sont fiers de porter des produits Canada Goose. Canada Goose compte plus de 3 800 employés à l'échelle mondiale et est un chef de file reconnu pour son engagement envers la fabrication au Canada. De plus, Canada Goose collabore depuis longtemps avec Polar Bears International. Veuillez visiter canadagoose.com pour de plus amples renseignements.

