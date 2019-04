/R E P R I S E -- Horaire du mardi 9 avril 2019 - 22e Salon VISEZ DROIT du Barreau de Montréal - Complexe Desjardins à Montréal/

Saynète sur les divers modèles de familles jouée par des élèves de l'école Jean-Grou, suivie d'un entretien animé par M e Joey Hanna, avec la psychologue Nathalie Otis et M e Véronique Collard, avocate en droit familial. Un scénario de M e Alec Fafard.

Saynète sur le droit animalier jouée par des élèves de l'école Gentilly, suivie d'un entretien animé par M e Joey Hanna, avec la psychologue Nathalie Otis et M e Sophie Gaillard, de la SPCA. Un scénario de M e Alec Fafard.