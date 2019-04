L'entrepreneur Louis Tremblay devient le nouveau président du conseil d'administration d'Inno-centre





MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Inno-centre est fière d'annoncer la nomination de monsieur Louis Tremblay, président et chef de la direction de l'entreprise AddÉnergie, et de sa filiale FLO, à titre de président de son conseil d'administration. Ayant lui-même bâti une entreprise florissante, monsieur Tremblay est bien placé pour connaître les besoins des PME en matière de services-conseils de haut niveau.

Sous la gouverne de Louis Tremblay, AddÉnergie, spécialisée dans le développement et l'opération d'infrastructures de bornes de recharge pour véhicules électriques, est devenue depuis sa fondation en 2009 un leader de son industrie avec un parc de plusieurs milliers de bornes de recharge en Amérique du Nord. AddÉnergie exploite également FLO, le plus vaste réseau de recharge de VÉ au Canada, en plus d'être le fournisseur d'infrastructure et l'opérateur de réseaux tiers, dont le Circuit électrique (Québec) et le Réseau branché (Nouveau-Brunswick). La compagnie possède une usine à Shawinigan et des bureaux à Québec, Montréal, Mississauga, Vancouver, San Francisco et New York.

« Avec la nomination de Louis Tremblay, Inno-centre envoie un signal fort aux chefs d'entreprises de partout au Québec. Le nouveau président du conseil d'administration représente une nouvelle génération d'entrepreneurs pour qui le succès passe par l'innovation et par l'exploration de nouveaux marchés. Plus que jamais, nos PME compétitionnent avec les entreprises d'ailleurs et doivent adapter leurs pratiques face aux changements constants de l'environnement d'affaires. La croissance de nos PME, rappelons-le, repose en grande partie sur l'intégration de l'innovation et le rôle d'Inno-centre est de les soutenir, à toutes les étapes de leur développement, par des services-conseils de calibre mondial », a déclaré monsieur Claude Martel, président d'Inno-centre.

« C'est un honneur de me joindre à l'équipe du conseil d'administration d'Inno-centre et d'en accepter la présidence. Pour demeurer compétitives et productives, les PME doivent intégrer l'innovation dans leurs processus d'affaires et manufacturiers, et ce n'est pas toujours aussi simple qu'anticipé. L'expertise d'Inno-centre devient ici un incontournable pour accompagner toute entreprise innovante qui souhaite accélérer sa croissance, continuer à faire évoluer son industrie et avoir un impact dans la société », a ajouté monsieur Louis Tremblay.

Monsieur Tremblay, qui a lui-même bénéficié des services-conseils d'Inno-centre, succède à madame Josée Goulet qui assumait la présidence de l'organisation depuis 2011. Le nouveau président du conseil d'administration tient à réitérer l'appui d'Inno-centre au ministre des Sciences, de l'Innovation et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, à la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary F.Y. Ng, au ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, ainsi qu'à la ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Eve Proulx, qui partagent la même volonté d'appuyer les PME performantes et innovantes. Grâce au soutien gouvernemental, Inno-centre offre des services-conseils réputés à des entreprises innovantes qui créent des emplois de qualité partout au Québec.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 100 conseillers intervient chaque année partout au Québec auprès de plus de 300 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et de Montréal. Inno-centre intervient en partenariat avec l'industrie du capital de risque de même qu'avec les services de développement économique des villes et des régions du Québec.

Pour la biographie complète de monsieur Louis Tremblay :

