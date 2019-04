L'UQAM a 50 ans aujourd'hui





Une année de célébrations à l'image de ses 50 ans d'audace

MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW Telbec/ - Catalyseur du Québec moderne, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) fête ses 50 ans aujourd'hui même. Cet anniversaire, placé sous la signature « 50 ans d'audace », est une occasion unique de souligner l'apport exceptionnel de l'institution au développement et au rayonnement de la société québécoise. À l'automne 1969, quelque 3800 étudiants franchissaient les portes de l'UQAM pour la première fois. Aujourd'hui, ils sont près de 40 000 à fréquenter l'Université.

« La grande aventure de l'UQAM a débuté sous le signe de l'audace, dans un esprit de démocratisation et d'accessibilité du savoir et de la culture, souligne la rectrice Magda Fusaro. C'est ainsi qu'est née l'UQAM, université francophone, résolument urbaine, humaniste, citoyenne et ouverte sur le monde. Cinquante ans plus tard, je pense pouvoir déclarer : mission accomplie ».

Selon Joanne Burgess, professeure au Département d'histoire et présidente du Comité institutionnel du 50e anniversaire de l'UQAM, « les projets spéciaux et les activités qui ponctueront la prochaine année s'inscrivent sous l'une ou l'autre, ou plusieurs, des quatre grandes orientations que nous avons voulu donner à cet anniversaire : commémorer, rayonner, se projeter dans l'avenir et célébrer ».

Programmation du 50e

À compter d'aujourd'hui jusqu'au 8 avril 2020, une identité visuelle propre au 50e anniversaire se déploiera sur les plateformes promotionnelles de l'Université et dans l'espace public. Ainsi, jusqu'au printemps 2020, le logo de l'UQAM, créé par Frédéric Metz il y a 20 ans, sera habillé de sept trames graphiques représentant chacune un attribut de l'UQAM : accessible, urbaine, rigoureuse, humaine, créative, scientifique, et frondeuse.

Un site web, mis à jour régulièrement, présente l'ensemble de la programmation du 50e, dont les événements spéciaux, colloques, expositions, retrouvailles, conférences et autres activités d'exception qui jalonneront les célébrations. On y retrouve également les moments clés de l'histoire de l'UQAM, des portraits de membres de la communauté ? Visages de l'UQAM ? ,et la série L'esprit UQAM qui mettra en lumière tout au long de l'année le parcours de diplômés. Cette semaine, les entrevues réalisées avec Denis Villeneuve, Sylvie Moreau, David Altmejd, Mélanie Dunn, Jean-François Lépine et Suzanne Lareau sont en ligne.

Par ailleurs, une boutique éphémère, qui aura pignon sur rue plus tard ce printemps, sera consacrée au rayonnement de productions réalisées par des diplômés. Autre temps fort des célébrations, l'UQAM et l'Orchestre métropolitain convient le grand public et la communauté universitaire à un concert le 16 novembre prochain, placé sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, docteur honoris causa de l'UQAM. Les billets seront en vente dès le 3 juin.

Aujourd'hui, 9 avril

L'Université lance aujourd'hui le coup d'envoi des célébrations. Débutant à 8 h 30, dans l'Agora du pavillon Judith-Jasmin (J), la journée culminera à 19 h 30 par une projection architecturale sur la façade du pavillon Président-Kennedy (PK). Cette création, coproduite par l'UQAM et le Partenariat du Quartier des spectacles, est inspirée de la nouvelle identité visuelle du 50e de l'UQAM.

« Je souhaite que l'UQAM soit fière d'elle-même et qu'elle puisse continuer à exercer son rôle de leader dans la communauté sans jamais renoncer à son identité », conclut la rectrice Magda Fusaro.

