Après les secousses, le calme plat : préparation et persévérance sont les mots d'ordre en 2019





Constats importants

La croissance accélérée au premier trimestre n'est pas synonyme de rebond : malgré l'amélioration des investissements non résidentiels et des dépenses de consommation au début de 2019, la diminution des investissements résidentiels et la réduction des stocks se poursuivront et annuleront probablement ces gains. Par conséquent, la croissance s'accélérera au cours du premier trimestre, mais à un rythme toujours bas se situant à près de 1 %.

Les risques alimenteront les spéculations sur une éventuelle récession : le ralentissement économique mondial et les risques courants comme le protectionnisme, le Brexit et les déséquilibres mondiaux, alimenteront les spéculations à l'égard d'une éventuelle récession. Même si le repli n'est pas le scénario le plus probable, les entreprises doivent se rappeler que l'économie, au Canada comme ailleurs dans le monde, est en fin de cycle.

Les perspectives de croissance lente rendent l'économie vulnérable aux secousses négatives : on prévoit maintenant une progression de l'économie canadienne de 1,3 % cette année et de 1,5 % en 2020. Dans cette optique, la Banque du Canada ne devrait pas augmenter les taux d'intérêt, et le dollar canadien devrait rester faible. Ce rythme d'expansion modeste rend l'économie vulnérable aux secousses négatives, notamment en cas de volatilité des marchés financiers et de guerre commerciale.

S'adapter, innover et vaincre : des moments difficiles se dessinent à l'horizon, et les différents secteurs économiques subiront à des degrés divers l'incidence du ralentissement de la croissance économique à l'échelle nationale et mondiale. Les entreprises qui se positionneront le mieux en vue des changements économiques, qui comprendront les risques futurs et qui résisteront à la tentation d'agir comme si une récession se préparait seront plus résilientes et sauront générer davantage d'occasions d'affaires que leurs concurrents.

MONTRÉAL, le 9 avril 2019 /CNW/ - Le dernier rapport des services-conseils en économie de Deloitte prédit une croissance économique réduite, un dollar canadien faible et une économie vulnérable. Il prévoit également que la menace d'une éventuelle récession continuera de faire l'objet de spéculations. Même si le rapport Après les secousses, le calme plat met en garde contre un choc imminent dans tous les secteurs au Canada, certains seront davantage touchés, ce qui pourrait se traduire par des occasions pour les acteurs qui seront prêts à les saisir.

Bien que l'on s'attende à une reprise des investissements des entreprises et des exportations en cours d'année, l'économie canadienne affiche peu d'élan en ce début d'année 2019. Il est peu probable que nous assisterons à une reprise, car les gains se font rares en raison du contexte mondial difficile et de la décélération de l'économie américaine. Avec une progression de l'économie prévue de 1,3 % en 2019, et de 1,5 % en 2020, on ne s'attend pas à ce que la Banque du Canada augmente les taux d'intérêt, et l'économie restera vulnérable aux secousses négatives.

Même si le scénario de base indique une croissance économique continue, bien que modeste, le ralentissement pourrait alimenter les spéculations quant à la possibilité d'une récession. Il ne s'agit peut-être pas du scénario le plus probable, mais il importe que les entreprises canadiennes réfléchissent à cette éventualité afin de se positionner en vue des fluctuations économiques à venir. Cela ne signifie pas qu'il faut agir comme si une récession se préparait. Si une entreprise réduit les embauches et les investissements pour se préparer au marasme, elle risque ainsi de devenir l'artisane de son propre malheur. Les sociétés doivent plutôt comprendre les risques et rester flexibles afin de s'adapter aux fluctuations économiques. Cela permet de profiter des aspects positifs, comme de nouvelles occasions d'affaires qui aident à se démarquer de la concurrence.

« L'économie canadienne devrait afficher une piètre croissance, ce qui la rendra vulnérable aux mauvaises surprises. Dans ce contexte, les entreprises doivent être conscientes de l'incidence qu'auront sur elles les changements économiques. Les plans d'urgence peuvent aider les entreprises à faire preuve d'agilité et à saisir des occasions, même dans une conjoncture difficile, explique Craig Alexander, économiste en chef de Deloitte Canada. Même si les créateurs d'emplois ne sont pas entièrement à l'abri des soubresauts associés aux cycles économiques, ils peuvent demeurer concurrentiels et prendre le dessus sur les autres intervenants en se dotant d'un plan pour affronter les risques et en mettant en oeuvre les décisions d'affaires importantes sans attendre. »

Téléchargez les Perspectives économiques d'avril 2019 des Services-conseils en économie de Deloitte.



