REPLY : LE CREATIVE CHALLENGE ARRIVE BIENTÔT !

Le 8 avril Reply a ouvert les inscriptions pour son premier Creative Challenge. Le défi est une compétition d'équipe ouvert aux étudiants et aux esprits créatifs du monde entier qui vont ainsi s'affronter dans le développement d'un projet attribué par un jury d'experts.

Les équipes créatives des agences Reply - Avvio Reply, Bitmama, Triplesense Reply, Xister ? en collaboration avec BP, Brose, Costa Croisière, Durex et Fiat vont offrir aux challengers un concept créatif à développer dans les domaines du social, de la vidéo, de l'expérience client et de la marque employeur.

« La numérisation et la diffusion de plus en plus répandue des réseaux sociaux contribuent à la centralité de l'expérience numérique dans les stratégies de communication des entreprises. Reply, et en particulier ses bureaux créatifs, est engagé dans la promotion et le développement de ce type de compétences qui nécessitent de plus en plus de spécialisation et un niveau élevé de créativité » observe le CTO Filippo Rizzante. « Au cours des derniers mois, nous avons testé avec succès la formule du Challenge sur le thème du Code et de la Cyber sécurité, impliquant plus de 30 000 personnes. Aujourd'hui, avec le soutien d'important client de notre network, nous lançons notre premier Creative Challenge, confiant de trouvé des talents créatifs ».

Le Challenge va se dérouler le 10 mai : chaque équipe enregistré pour le défi aura 48 heures pour lire le brief et envoyer leur proposition créative. Les finalistes sélectionnés par le jury d'experts présenteront leur projet pendant le Reply Xchange 2019 (Le 3 juillet à Milan) et les gagnants seront annoncé à l'issu de cette journée.

Pour plus d'information sur l'évènement, visiter challenges.reply.com ou regarder la vidéo.

Reply est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication ainsi que les médias numériques. Reply est un réseau de sociétés hautement spécialisées soutenant des groupes industriels européens clés opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles économiques adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, cloud computing, médias numériques et l'Internet des objets. Les services de réponse comprennent: le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

