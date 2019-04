Mapp annonce un très bon résultat pour son premier trimestre 2019 avec sa nouvelle plateforme d'email dédiée aux agences





SAN DIEGO, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- Mapp, l'un des plus fournisseurs de solutions de marketing digital au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoit de clôturer le premier trimestre 2019 avec de très bons résultats liés à l'acquisition de nouveaux clients et d'une croissance de 21% de son business avec les agences. Ces résultats sont notamment boostés par la nouvelle offre Mapp Empower, plateforme d'email marketing dédiée aux agences.

«Nous avions identifié une lacune sur l'équipement des agences et des cabinets de conseil qui cherchent à mutualiser et servir plusieurs clients sur une seule plateforme d'emailing. Au début de 2019, Mapp a lancé une plateforme d'email marketing spécialement conçue pour cette cible: Mapp Empower. Mapp Empower permet aux agences de piloter directement l'expérience de leurs clients grâce à une solution en marque blanche multi-clients» déclare Steve Warren, CEO de Mapp. «Nous nous attendions à ce que Mapp Empower devienne le premier choix de nos futurs partenaires et c'est ce que nous avons vérifié dès ce premier trimestre»

Quelques faits marquants du premier trimestre 2019 de Mapp :

Forte croissance en particulier sur la zone Europe : Depuis le lancement de Mapp Empower il y a trois mois, la croissance a été forte en particulier avec une augmentation des ventes en Europe de 270%.

: Depuis le lancement de Mapp Empower il y a trois mois, la croissance a été forte en particulier avec une augmentation des ventes en de 270%. Nouveaux clients: L'augmentation de 21% du business avec les agences est dû à l'adoption de la plateforme Mapp Empower en France , en Italie, au Royaume-Uni, au Danemark, en Bulgarie et aux États-Unis. Un des partenaires stratégiques de Mapp au Royaume-Uni a déclaré « Mapp Empower accélère et simplifie la génération de revenus de l'envoi d'email pour les agences par le biais d'un contrat unique pour l'ensemble des clients de l'agence, sans nécessairement impliquer nos contacts Mapp pour démarrer de nouveaux clients et mettre à jour le contrat ».

, en Italie, au Royaume-Uni, au Danemark, en Bulgarie et aux États-Unis. Un des partenaires stratégiques de Mapp au Royaume-Uni a déclaré « ». Innovation produit : Mapp a déployé deux nouvelles fonctionnalités dans Mapp Empower au cours de ce premier trimestre : Visual Templates, un nouveau générateur d'email par glisser-déposer permettant de personnaliser entièrement le message. Et également Unified Segmentation puissant outil de segmentation sur des listes cibles.

Pour en savoir plus sur Mapp Empower, visitez https://mapp.com/fr/partenaires/

À propos de Mapp:

Mapp aide les entreprises à sortir du lot ... sans se ruiner. En 2019, Mapp a étendu son programme partenaires et revendeurs à Mapp Empower, une plateforme d'email marketing pour les agences, et à Mapp Cloud, une plateforme de marketing cross-canal pour les marques et les revendeurs.

Le siège social de Mapp se trouve à San Diego et la société possède des bureaux dans huit pays. Elle aide plus de 3000 sociétés à vendre plus intelligemment et à rentabiliser au maximum leurs investissements en marketing digital. Puma, Xerox, PepsiCo, Qantas, Infinity et Lloyds Banking Group comptent parmi les clients de Mapp.

Pour plus d'informations, contactez François Pichon à francois.pichon@mapp.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429224/Mapp_Digital_Logo.jpg

