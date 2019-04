Alcon fait ses débuts en tant que société indépendante cotée en bourse





Alcon, le leader mondial des soins de la vue dont la mission est d'aider les personnes à voir le monde dans toute sa splendeur, a annoncé aujourd'hui ses débuts en tant que société indépendante cotée en bourse et l'achèvement de sa séparation d'avec Novartis. Les actions de la société commenceront à être négociées aujourd'hui au SIX Swiss Exchange et à la Bourse de New York (NYSE) sous le sigle « ALC ».

Alcon est la plus grande entreprise de dispositifs de soins oculaires au monde, avec des activités complémentaires dans les domaines de la Chirurgie et des Soins de la vue. La société est présente dans 74 pays et dessert des patients dans plus de 140 pays, avec des activités en forte croissance sur les marchés émergents. Alcon propose le plus large éventail d'offres de soins oculaires du secteur, avec des produits capables de traiter les troubles de la vue à toutes les étapes de la vie.

« Depuis plus de 70 ans, Alcon s'attache à aider les gens à voir le monde dans toute sa splendeur et maintenant, en tant qu'entreprise indépendante, nous allons chercher encore davantage d'opportunités pour poursuivre cette mission », a déclaré David Endicott, président-directeur général d'Alcon. « Nous sommes prêts à réaliser une croissance durable et à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires en tant que société autonome. Nous avons une longue tradition d'innovations dans le secteur et, en tant que société souple de dispositifs médicaux, nous nous efforçons de fournir des produits innovants qui répondent aux besoins de nos clients, patients et consommateurs. »

Les soins oculaires représentent un marché d'environ 23 milliards USD par an, et connaissent une croissance d'environ 4 % par an. L'an dernier, Alcon a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 milliards USD, dont 4,0 milliards USD en Chirurgie, soit 7 % de plus que l'année précédente, et 3,1 milliards USD en Soins de la vue, en hausse de 3 %.

Selon les termes de la séparation, chaque actionnaire de Novartis ou chaque détenteur d'ADR (American Depositary Receipt) recevra une action Alcon pour cinq actions de Novartis ou ADR qu'il détenait à la fermeture des bureaux le 1er avril 2019, date de clôture des registres pour la distribution. .

En tant qu'entreprise indépendante, Alcon bénéficiera de davantage de concentration et de souplesse pour poursuivre sa propre stratégie de croissance fondée sur une innovation itérative rapide. La société aura une identité d'investissement distincte avec une structure de capital plus efficace qui lui permettra d'élargir ses marchés, de s'imposer dans des secteurs adjacents prometteurs et d'introduire de nouveaux modèles commerciaux. Ces avantages, combinés aux relations qu'Alcon entretient avec ses clients proéminents du secteur, positionnent favorablement la société pour lui permettre de parvenir à une croissance durable.

Alcon a son siège à Genève. La société est présente en Suisse depuis plus de 40 ans et c'est là qu'elle a été constituée avant l'acquisition de Novartis. Les installations d'Alcon à Fort Worth, au Texas, resteront un centre opérationnel et un pôle d'innovation majeur avec un grand nombre d'employés.

Alcon poursuivra ses efforts significatifs en termes de dons d'entreprise, qui en 2018 ont compris des dons en argent et en produits de 62 millions USD. Par le biais de ses organisations caritatives, la Fondation Alcon et Alcon Cares, Alcon travaille en partenariat avec des centaines d'organismes caritatifs pour accroître l'accès aux soins oculaires, en proposant des chirurgies restauratrices de la vue, des examens de la vue et d'autres services à des personnes des communautés mal desservies du monde entier. Alcon parraine également des formations pratiques et virtuelles des prestataires de soins de la vue et un programme de transfert de compétences pour renforcer le niveau de soins. Elle soutient par ailleurs ses communautés par le biais de dons de bienfaisance et d'activités de bénévolat associé.

Les membres de l'équipe de direction de la société, le conseil d'administration et les associés d'Alcon fêteront cet événement en faisant sonner la cloche d'ouverture au SIX et à la NYSE aujourd'hui, le 9 avril.

M. Endicott a poursuivi : « La demande en ce qui concerne les soins oculaires augmente de manière significative au fur et à mesure que notre population vieillit et que les gens passent plus de temps devant leurs écrans et leurs téléphones portables. À l'heure où nous entamons ce nouveau chapitre de la vie de notre société, Alcon s'engage à répondre au besoin croissant des consommateurs d'améliorer leur vision et leur santé oculaire et à élargir l'accès à des soins de la vue de qualité dans le monde entier. »

La société vient de lancer un nouveau site Web mondial à l'adresse suivante :www.alcon.com.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 des États-Unis qui peuvent généralement être identifiées par des mots tels que « engagement », « pourrait », « attendre avec impatience », « estimations », « projeté », « potentiel », « anticiper », « avoir l'intention de », « prévoir », « rechercher », « croire », « s'attendre à », « intention », « devrait », « conserver », l'emploi du futur ou du conditionnel ou autres expressions similaires, ou dans le cadre de discussions explicites ou implicites concernant le résultat potentiel ou l'impact financier ou autre sur Alcon ou sur n'importe laquelle de ses activités de la séparation et de la scission d'avec Novartis ; ou en ce qui concerne les ventes ou bénéfices futurs potentiels d'Alcon ou de l'une de ses activités ou les rendements éventuels pour les actionnaires ; ou par des discussions sur la stratégie, les plans, les attentes ou les intentions. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations.

Ces déclarations prévisionnelles se fondent sur les convictions et attentes actuelles de la direction au sujet des événements futurs et sont assujetties à des risques connus et inconnus, ainsi qu'à des incertitudes. Rien ne garantit qu'Alcon sera en mesure de tirer parti des avantages ou opportunités stratégiques potentiels résultant de la séparation et de la scission. Rien ne garantit que les actionnaires atteindront un niveau de rendement particulier. Rien ne garantit qu'Alcon, ou l'une de ses activités, connaîtra un succès commercial à l'avenir, ni qu'elle obtiendra une cote de crédit ou réalisera des résultats financiers particuliers. Nous ne pouvons pas non plus garantir que la séparation et ses retombées seront fructueuses.

Nos attentes pourraient être affectées, entre autres choses, par : les incertitudes quant au succès de notre séparation et de notre scission de Novartis, notamment notre capacité à mettre en place les infrastructures nécessaires pour fonctionner en tant que société autonome sans perturbation importante de la direction ni perturbation de l'activité ; et les conditions politiques, économiques et commerciales générales, y compris les incertitudes concernant les effets de l'instabilité persistante dans diverses régions du monde.

Certains de ces facteurs sont examinés plus en détail dans les documents déposés par Alcon auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris son formulaire 20-F, en particulier dans « Article 3. Informations clés - 3.D. Facteurs de risque », « Article 4. Informations sur la société » et « Article 5. Analyse et perspectives opérationnelles et financières ». Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venait à se matérialiser, ou si des hypothèses sous-jacentes s'avéraient être erronées, les résultats réels pourraient s'écarter sensiblement de ceux anticipés, crus, estimés ou attendus. Les déclarations contenues dans le présent communiqué ne sont valables à la date de leur formulation. Nous n'avons pas l'intention, et rejetons toute obligation, d'actualiser les informations ou des déclarations prévisionnelles énoncées dans le présent communiqué pour refléter de nouvelles informations, des développements futurs ou autres.

À propos d'Alcon

Alcon aide les personnes à voir le monde dans toute sa splendeur. En tant que leader mondial des soins de la vue avec un héritage de plus de sept décennies, nous proposons la plus vaste gamme de produits pour perfectionner la vue et améliorer la vie des personnes. Nos produits de Chirurgie et de Soins de la vue sont utilisés chaque année plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays qui vivent avec des conditions comme la cataracte, le glaucome, des maladies de la rétine et des défauts visuels. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui améliorent l'accès à des soins de la vue de qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.alcon.com.

Connectez-vous avec nous sur

Facebook

LinkedIn

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 avril 2019 à 00:35 et diffusé par :