CannTrust reçoit l'autorisation de Santé Canada pour ses travaux d'agrandissement de phase 2





VAUGHAN, Ontario, 9 avril 2019 /PRNewswire/ -- CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou « la Société ») (TSX : TRST) (NYSE : CTST) est heureuse d'annoncer que son permis de culture et de transformation délivré par Santé Canada en vertu du Règlement sur le cannabis a été modifié pour inclure les 20 % finaux de ses travaux d'agrandissement de phase 2. La totalité des 42 000 m2 de serre de récolte perpétuelle à Pelham, en Ontario, est désormais entièrement autorisée.

« Nous avons toujours su que nos processus respectaient et surpassaient les normes réglementaires, ce que les organismes de réglementation ont à présent confirmé. », a déclaré Peter Aceto, président-directeur général, « Grâce à cette autorisation, CannTrust va pouvoir atteindre son objectif de 50 000 kg de capacité annualisée pour sa serre à récolte perpétuelle et continuer à fournir des produits primés de manière rentable. »

L'accélération de la production de CannTrust devrait se dérouler comme suit :

Les 20 derniers pour cent des travaux d'agrandissement de phase 2 devraient fonctionner à pleine capacité d'ici la fin du deuxième trimestre 2019.

Dans l'attente de l'autorisation de Santé Canada , la Société prévoit de planter au deuxième trimestre de 2019 sur les 33 ha de terrain en plein air dont l'acquisition a été annoncée précédemment et table sur un rendement d'environ 250 kg par mètre carré en 2019. La production totale en 2019 de cette récolte devrait atteindre environ 75 000 kg.

, la Société prévoit de planter au deuxième trimestre de 2019 sur les 33 ha de terrain en plein air dont l'acquisition a été annoncée précédemment et table sur un rendement d'environ 250 kg par mètre carré en 2019. La production totale en 2019 de cette récolte devrait atteindre environ 75 000 kg. Avec des terres supplémentaires faisant l'objet d'une lettre d'intention et qui devraient être acquises à court terme, les activités de culture en plein air de la Société devraient totaliser 100 000 kg à 200 000 kg de production au cours du second semestre de 2020. La production de culture en plein air sera principalement utilisée pour l'extraction de produits qui, selon nos prévisions, devraient être autorisés compte tenu des réglementations proposées relatives à des produits à base de cannabis supplémentaires, notamment des produits comestibles et à inhaler.

Les travaux d'agrandissement de phase 3 de la serre à récolte perpétuelle de la Société devraient ajouter 50 000 kg de capacité à compter du second semestre de 2020. La phase 3 inclut des améliorations de la productivité et de l'automatisation par rapport aux phases 1 et 2. La production de la phase 3 demeure sous réserve de l'autorisation de Santé Canada .

. Les activités de culture combinées de CannTrust devraient atteindre une capacité annualisée totale de 200 000 kg à 300 000 kg au cours du second semestre de 2020.

À propos de CannTrust

CannTrust est un producteur agréé réglementé au niveau fédéral de cannabis à usage médicinal et récréatif et a été élu « meilleur producteur agréé de l'année » lors des Canadian Cannabis Awards de 2018. Créée par des pharmaciens, la Société met ses plus de 40 années d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical et fournit ses produits déshydratés, ses extraits et ses capsules à plus de 69 000 patients. CannTrust exploite actuellement les 42 000 m2 de son installation de récolte perpétuelle Niagara à Pelham, dans l'Ontario, a été autorisée à bâtir une autre installation de 36 000 m2 à Pelham et prépare et emballe les produits de son portefeuille dans son centre de fabrication d'excellence de 5 600 m2 situé à Vaughan, dans l'Ontario. La Société a également acheté 33 ha de terrain en Colombie-Britannique et prévoit d'acquérir plus de 80 ha de terrain pour la culture en plein air à faible coût, qu'elle utilisera pour ses produits d'extraction.

CannTrust développe des nanotechnologies afin de mettre au point de nouveaux produits destinés aux marchés de la médecine, des loisirs, de la beauté, du bien-être et des animaux de compagnie. La Société a établi son empreinte internationale grâce à un partenariat stratégique avec Cannatrek Ltd. en Australie et à une coentreprise avec STENOCARE au Danemark. La Société s'est également associée à Breakthru Beverage Group, par l'intermédiaire de Kindred Canada, pour la distribution récréative au Canada. CannTrust est engagée dans la recherche et l'innovation. Ses partenariats avec l'Université McMaster en Ontario et l'Université de Gold Coast en Australie ont été conçus de manière à contribuer au nombre croissant de recherches fondées sur des preuves concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.canntrust.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des autres lois applicables à la sphère de la sécurité aux États-Unis, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à ce que », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « anticipe », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de celle-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains événements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des événements futurs que la direction juge raisonnables en l'état, notamment : l'autorisation par Santé Canada des activités de culture en plein air prévues par la Société et les travaux d'agrandissement de phase 3 de la Société relatifs à une serre à récolte perpétuelle ; le calendrier et l'impact prévus de ces activités opérationnelles ; les estimations de la production des opérations de culture de la Société ; les estimations, les projets, les opinions, les prévisions, les projections, les objectifs, les lignes directrices ou d'autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de fait. Les déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment : les approbations réglementaires ; les mauvaises récoltes ; les risques liés à la conjoncture économique générale ; les événements défavorables touchant l'industrie ; la perte de marchés ; les développements législatifs et réglementaires futurs au Canada, aux États-Unis et ailleurs ; l'industrie du cannabis au Canada en général ; et la capacité de CannTrust à mettre en oeuvre ses stratégies commerciales

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est formulée et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenu de mettre à jour ni de revoir ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces déclarations prospectives, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust datée du 29 mars 2018 et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes disponible sur SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com et présentée comme preuve de la déclaration d'inscription de CannTrust sur le formulaire 40-F conformément aux dispositions de la Securities Exchange Act des États-Unis de 1934, telle que modifiée, auprès de la commission boursière des États-Unis (United States Securities and Exchange Commission) sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov . Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient entraîner des différences significatives entre les évènements ou résultats réels et ceux décrits dans les différentes déclarations prospectives.

La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de New York (NYSE) n'assument aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

Copyright © 2019 CannTrust Holdings Inc.

Pour organiser une interview, veuillez contacter : relations presse : Sybil Eastman, tél. : +1-888-677-1477, media@canntrust.ca ; relations avec les investisseurs : Marc Charbin, tél. : +1-416-467-5229, investor@canntrust.ca

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 23:52 et diffusé par :