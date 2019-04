Négociation chez Rio Tinto, Fer et Titane - Le syndicat accepte l'entente de principe à 67 %





SOREL-TRACY, QC, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un vote secret tenu ce lundi 8 avril, les membres du Syndicat des ouvriers du fer et titane-CSN ont accepté à 67 % l'entente de principe intervenue avec leur employeur le 30 mars dernier.

«?D'une durée de cinq ans, notre nouvelle convention collective prévoit des augmentations salariales de 3 % pour les deux premières années et de 2 % pour les trois dernières, pour un total cumulatif de près de 12,6 %. Nous avons reconduit le programme de protection de nos emplois et nous avons maintenu le statu quo au niveau de la sous-traitance, en plus de mieux l'encadrer. Nous avons également obtenu une augmentation substantielle de la banque de nos libérations syndicales qui atteint désormais 600 heures, faisant passer le montant alloué par l'employeur de 2000 $ à près de 32?000 $, ce qui nous permettra, entre autres, une plus grande présence sur le terrain, de préciser Alexandre Poirier, président du syndicat. En plus de l'augmentation du nombre de représentants du syndicat pouvant être libérés en même temps, chaque salarié-e touchera un bonus de 3500 $ à la signature du nouveau contrat de travail.?»

«?Au nom de la FIM, je désire féliciter les comités de négociation et de mobilisation. En très peu de temps, mais avec la force et la détermination nécessaires, les membres ont atteint leurs objectifs de négociation et le résultat du vote d'aujourd'hui sur l'entente de principe obtenue nous démontre que c'est à la satisfaction de la majorité des membres du syndicat?», de souligner André Miousse, vice-président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

«?Le Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) ne peut que se réjouir du résultat de cette négociation. En très peu de temps, le syndicat a réussi à obtenir une entente à la hauteur des attentes de ses membres. Nous sommes fiers de l'appui que nous avons fourni pour la mener à bon terme. Il s'agit là d'une belle démonstration de l'efficacité de la solidarité régionale qui nous anime?», de conclure Annette Herbeuval, présidente du CCM-CSN.

Le Syndicat des ouvriers du fer et titane-CSN regroupe près de 850 travailleuses et travailleurs de Rio Tinto, Fer et Titane à Sorel-Tracy.

La FIM-CSN regroupe plus de 25?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de quelque 320 syndicats et provenant de toutes les régions du Québec. Le Conseil central de la Montérégie (CCM-CSN) rassemble environ 31?000 membres, issus des secteurs privé et public, sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle est composée de près de 2000 syndicats. Elle regroupe plus de 300?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE FIM-CSN

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 21:48 et diffusé par :