Levez vos verres : Bacardi grimpe dans la liste des entreprises les plus réputées au monde en 2019

Bacardi Limited, la plus grande société familiale privée, dans le domaine des spiritueux, à l'échelle internationale fête sa nomination une fois de plus parmi les sociétés les plus réputées au monde, dans le cadre du classement annuel Global RepTrak® 100, établi par le Reputation Institute (RI), et publié par Forbes. Classée au 87e rang, Bacardi Limited a grimpé de deux places et se retrouve dans la liste mondiale annuelle pour la septième fois consécutive.

Fondée sur plus de 230 000 notations individuelles collectées au cours du premier trimestre 2019, l'enquête annuelle est la plus vaste étude de ce type, jamais réalisée sur la réputation des entreprises. Elle fournit des classements comparatifs, des tendances démographiques et des informations uniques sur la dynamique qui sous-tend l'impact en termes de réputation. L'étude mondiale énumère les attitudes qui suscitent la confiance, notamment une conduite éthique, l'équité, la valeur produit et la transparence, tout en identifiant les comportements, notamment l'intention d'acquérir les produits d'une entreprise, la volonté d'investir, voire de travailler pour elle.

« Les consommateurs sont au coeur de tout ce que nous faisons chez Bacardi, notre objectif à tous, étant de réunir les personnes, dans la vie réelle, pour célébrer les moments importants. Il est gratifiant de savoir qu'une fois encore, nous sommes reconnus par les consommateurs comme une bonne entreprise citoyenne », a déclaré Mahesh Madhavan, président-directeur général de Bacardi Limited. « Je lève mon verre aux équipes talentueuses du monde entier, car elles sont le moteur de notre impact positif sur les communautés dans lesquelles nous opérons. »

Depuis plus de 20 ans, le RI mesure la réputation de milliers d'entreprises grâce à son cadre RepTrak®. L'étude Global RepTrak® 100 mesure les entreprises multinationales présentes dans chacun des 15 pays sondés, et bénéficiant d'un taux de familiarité de la marque auprès d'au moins 40 % de la population générale. Les sept aspects de la réputation, étudiés étant les suivants : produits et services, innovation, lieu de travail, gouvernance, citoyenneté, leadership et performance. Les pays concernés par l'enquête annuelle (Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Russie) représentent les économies les plus importantes.

Pour établir sa liste annuelle des sociétés les plus réputées au monde, le RI attribue à chaque entreprise un score entre 0 et 100 (le « RepTrak Pulse ») déterminé selon le degré d'estime, de confiance, d'admiration et les sentiments du grand public à l'égard de chacune des sociétés. La performance d'une entreprise dans sept catégories en termes de réputation explique les moteurs rationnels derrière le lien émotionnel.

À propos du Reputation Institute

Le Réputation Institute habilite les entreprises les plus réputées au monde. En surveillant et en analysant les perceptions des parties prenantes, nous libérons le pouvoir de la réputation afin de permettre aux dirigeants de créer de meilleures entreprises. Notre modèle RepTrak® analyse la réputation des entreprises, et est plus connu sous le nom de Global RepTrak® 100 publié par Forbes. Le modèle a pour base la méthodologie RepTrak® qui constitue l'étalon-or mondial pour mesurer la réputation. www.reputationinstitute.com

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi comprend plus de 200 marques et étiquettes, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais blended DEWAR'S®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN®, et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 157 ans à Santiago de Cuba, le 4 février 1862, l'entreprise familiale Bacardi emploie actuellement plus de 7 000 personnes, gère plus de 20 installations de production (dont des sites de mise en bouteilles, de distillation et de fabrication dans 11 pays), et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Visitez www.bacardilimited.com, ou suivez @BacardiLimited.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

