AB lance une technologie d'implant cochléaire permettant de réaliser des IRM sans difficultés





Advanced Bionics (AB) annonce l'approbation par Santé Canada de l'implant cochléaire HiRestm Ultra 3D. Construit sur la plateforme HiRestm Ultra et développé par l'équipe de recherche et de développement d'AB, le nouvel implant est le choix qui permet d'éviter tracas et douleurs pour les porteurs devant subir des examens IRM. Même pour les examens IRM à haute résolution, il n'est pas nécessaire de retirer l'assemblage aimanté ni de poser un pansement sur la tête, ce qui signifie que le patient n'a pas à subir de laps de temps sans audition.

Victoria Carr-Brendel, PhD, vice-présidente du groupe Implants cochléaires (IC) chez Sonova, a déclaré : « Après de nombreuses années de recherche et de développement, la nouvelle technologie d'aimant dans nos implants cochléaires améliorera la qualité de vie de nos nombreux porteurs grâce à notre aimant sans tracas et sans douleur. Nous ouvrons la voie et travaillons à ce que nos porteurs vivent la meilleure expérience possible grâce à notre technologie de pointe. Il s'agit d'une innovation puissante qui rend nos efforts si valorisants. »

La nouvelle conception de l'assemblage aimanté rend possible l'alignement avec un champ magnétique externe dans n'importe quelle direction. Cela permet aux porteurs d'implants cochléaires de se déplacer librement dans le puissant champ magnétique d'un appareil IRM sans ressentir de douleur ou de gêne, et sans avoir à subir de restriction en termes d'orientation de la tête.

Jusqu'ici, les patients et les chirurgiens étaient confrontés au problème du champ magnétique puissant produit par les appareils IRM et exerçant une force sur l'aimant, ce qui provoquait un couplage et une douleur ultérieure si l'aimant restait in situ, même avec un bandage sur la tête. Il est courant de retirer l'aimant lors d'examens IRM haute résolution, ce qui nécessite une intervention chirurgicale et qui perturbe les capacités d'audition du patient pendant le processus de guérison.

Les examens IRM constituent déjà la norme des soins pour les professionnels de la santé et c'est dans cet esprit qu'AB a développé une nouvelle technologie magnétique compatible avec les dépistages IRM, permettant aux patients de se sentir rassurés s'ils doivent faire face à des problèmes de santé futurs nécessitant des examens IRM. Et c'est avec cet avenir à l'esprit que la nouvelle technologie a été conçue. Elle est capable de subir une utilisation intensive lors des procédures IRM sans aucune perte de force magnétique ni de mobilité des composants de l'aimant.

À propos d'Advanced Bionics

Advanced Bionics est un leader mondial dans le développement de solutions auditives pour les personnes souffrant d'une perte auditive sévère à profonde et à qui les appareils auditifs ne profitent plus. Fondée en 1993 et filiale du Groupe Sonova depuis 2009, AB développe une technologie sophistiquée d'implant cochléaire permettant aux utilisateurs d'entendre le mieux possible. AB a rejoint Phonak au sein du Groupe de sociétés Sonova et a démarré une une collaboration sans pareille dans l'industrie. Depuis lors, les leaders de l'innovation en matière d'implants cochléaires et d'appareils auditifs ont combiné leurs technologies de façon à offrir de nouvelles solutions auditives inégalées.

AB propose le système d'implant cochléaire le plus performant du marché1, à savoir le Système HiResolutiontm Bionic Ear, conçu pour aider les porteurs à entendre dans des environnements bruyants et à apprécier toutes les dimensions de la musique et des langues tonales2,3. Avec des ventes dans plus de 50 pays et une expérience confirmée dans le développement de produits de haute performance et à la pointe de la technologie, le groupe mondial talentueux de technologues et de professionnels d'AB est déterminé à réussir, à travailler avec intégrité et à rester fermement attaché à la qualité.

