BMO Marchés des capitaux nomme Deland Kamanga au poste de chef - Produits de négociation mondiaux





TORONTO, NEW YORK et LONDRES, le 8 avril 2019 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux a annoncé aujourd'hui que Deland Kamanga a été nommé au poste de chef - Produits de négociation mondiaux. Cette nomination prend effet immédiatement.

« Deland est un leader exceptionnel. Il incarne notre culture et possède plus de 25 ans d'expérience au sein des marchés financiers. La priorité qu'il accorde à l'expérience client et sa détermination à proposer des solutions innovantes lui seront très utiles dans ses nouvelles fonctions », a souligné Dan Barclay, chef de la direction et chef - BMO Marchés des capitaux.

« Notre secteur responsable des produits de négociation internationaux propose des solutions complètes aux clients. Alors que nous faisons progresser nos activités, plus particulièrement en nous concentrant sur notre stratégie de croissance aux États-Unis, Deland pourra nous aider à stimuler le rendement de l'organisation grâce à ses vastes connaissances en matière de ventes, de montage et de négociation, et à ses solides compétences en gestion des risques. »

M. Kamanga s'est joint à BMO Marchés des capitaux en 2006 et y a occupé des postes aux responsabilités croissantes. Il était jusqu'à tout récemment directeur général et chef - Titres à revenu fixe, devises et produits de base mondiaux. Il est un membre actif du Comité des leaders sur l'inclusion et la diversité de BMO et est coprésident du Comité de direction sur la diversité de BMO Marchés des capitaux. M. Kamanga est également membre du conseil du réseau Women in Capital Markets. Il relèvera directement de Dan Barclay.

Robert Yeung, qui relèvera directement de M. Kamanga, a été nommé directeur général et chef - Titres à revenu fixe, devises et produits de base mondiaux. Jusqu'à tout récemment, M. Yeung occupait le poste de directeur général et chef - Produits de négociation, Europe et Asie. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans des postes de direction en négociation et en vente dans plusieurs régions du monde. Sa solide expérience internationale ainsi que l'attention particulière qu'il porte à la croissance à l'échelle de l'organisation seront des atouts dans ses nouvelles fonctions.

Kelsey Gunderson a quitté BMO Marchés des capitaux.

À propos de BMO Marchés des capitaux

BMO Marchés des capitaux est un acteur de premier plan sur la scène nord-américaine des services financiers, offrant à sa clientèle constituée de sociétés, d'institutions et d'administrateurs publics un accès à une gamme complète de produits et services, notamment en ce qui a trait à la prise ferme de titres d'emprunt et de participation, au crédit aux grandes entreprises, au financement de projets, aux services-conseils en matière de fusions et d'acquisitions, à la titrisation, à la gestion de trésorerie, à la gestion des risques de marché, à la recherche sur les actions et les titres d'emprunt et aux opérations sur titres institutionnels. Comptant approximativement 2 700 professionnels situés dans 33 bureaux répartis dans le monde entier, dont 19 en Amérique du Nord, BMO Marchés des capitaux travaille de façon proactive avec les clients pour fournir des solutions financières intégrées et innovatrices.

BMO Marchés des capitaux est une entité de BMO Groupe financier (BMO aux Bourses de New York et de Toronto), un des plus importants fournisseurs de services financiers diversifiés en Amérique du Nord, fort d'un actif de 807 milliards de dollars au 31 janvier 2019.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 8 avril 2019 à 18:17 et diffusé par :