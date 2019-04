Les Printemps du Palais - Une nouvelle initiative pour encourager les Montréalais à vivre le Palais des congrès de Montréal





Installations artistiques et interactives, activités printanières et aménagement d'espaces de vie.

MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Palais des congrès de Montréal est fier de dévoiler la programmation de la toute première édition des Printemps du Palais. À partir du 8 avril, les citoyens sont invités à redécouvrir ce lieu iconique qu'est Le Palais des congrès. Déterminé à vibrer au rythme de la communauté montréalaise, le Palais présente des oeuvres design réalisées par des créateurs d'ici et leur offre une vitrine en les présentant aux 850?000 visiteurs qui sillonnent les espaces du Palais pour assister à l'un des 350 événements tenus durant l'année. Au programme : oeuvres éphémères, installations interactives et aménagements publics design, le tout accompagné d'activités saisonnières pour les jeunes et moins jeunes. Réalisée en collaboration avec MASSIVart, cette initiative s'inscrit dans la vision du nouveau président-directeur général du Palais des congrès de Montréal Robert Mercure : devenir un vecteur de la créativité montréalaise et générer des expériences inoubliables?!

«?Avec les Printemps du Palais, nous invitons les Montréalais à découvrir leur Palais et à vivre des expériences mémorables?» s'enthousiasme M. Mercure. «?Cette initiative s'inscrit dans la nouvelle vision du Palais et nous permettra de nous distinguer des autres centres de congrès à travers le monde en misant sur l'un des atouts majeurs de la métropole : l'audace des créateurs de Montréal?» complète-t-il.

« L'art et le design jouent un rôle important dans la transformation d'espaces publics. Avec la programmation des Printemps du Palais, on offre aux visiteurs locaux comme internationaux une expérience typiquement montréalaise qui reflète l'effervescence créative de la ville. Les manières de faire du business ont changé et, en misant sur l'art et la culture, le Palais se distingue dans son secteur. On est très heureux d'aider Robert Mercure et son équipe à concrétiser la nouvelle vision de ce lieu emblématique de Montréal » indique Philippe Demers, président-directeur général de MASSIVart.

PROGRAMMATION

UNE VITRINE POUR LES ARTISTES LOCAUX

L'ours des Galeries du Palais -- une oeuvre en carton recyclé

Dans un clin d'oeil à la faune du Québec, Laurence Vallières, artiste montréalaise connue pour ses sculptures monumentales réalisées en carton de récupération, signe une immense sculpture d'ours réalisée à partir de carton recyclé. L'animal accueille les visiteurs tout en marquant leur imaginaire. Résidant à Montréal, l'artiste affirme elle-même vouloir choquer, faire rire et inspirer.

Lieu : Sortie du métro Place-d'Armes

Cannes de sirop d'érable -- en l'honneur au temps des sucres

L'artiste montréalais Whatisadam, ou WIA reprend l'esthétique des cannes de sirop d'érable québécoises et en fait de véritables icônes culturelles. Les huit barils massifs qui composent l'installation sont disposés avec humour à l'orée de l'oeuvre Nature légère de Claude Cormier, reconnue pour ses arbres roses qui ne produisent toutefois pas la sève nécessaire à la confection du sirop.

Lieu : Hall Place Riopelle

RAYON - une imposante structure de rondins

L'oeuvre illuminée de l'atelier de design EN TEMPS ET LIEU accueille les visiteurs du Palais et marque leur imaginaire avant même qu'ils aient franchi les portes de l'édifice. Alliant matériaux bruts, techniques traditionnelles et technologie, l'installation est une invitation à se rassembler autour des références culturelles qui rythment nos hivers québécois et l'espoir du printemps qui s'en suit. Bien que l'oeuvre soit éphémère, les matériaux qui ont servi à la réaliser profiteront d'une deuxième vie et rappellent la matière première de la province.

Lieu : Au coin de l'avenue Viger Ouest et de la rue Saint-Urbain

Art Souterrain : une prolongation du festival au Palais

Le festival d'art contemporain Art Souterrain qui a lieu annuellement dans différents immeubles du centre-ville de Montréal, dont au Palais, se prolonge pour certains artistes exposants?! En effet, dans le cadre des Printemps du Palais, vous pourrez continuer d'apprécier plusieurs oeuvres :

DES ÉVÉNEMENTS AUX COULEURS ET SAVEURS D'ICI

Le temps des sucres au Palais

Venez déguster de la tire sur la neige comme si vous étiez à la cabane à sucre?! Jusqu'au 13 avril, 350 bâtons de tire sur neige par jour seront distribués gratuitement aux visiteurs du Palais. Après la limite quotidienne atteinte, la dégustation sera au coût de 2 $. Du mercredi au vendredi de 11 h à 20 h et de 11 h à 17 h en fin de semaine.

Lieu : Hall Place Riopelle

Les Foulées au Palais

Attachez bien vos espadrilles parce qu'avec l'arrivée du printemps, le Palais et Cardio Plein air vous aident à retrouver la forme avec des séances de cardio-jogging qui traversent le centre de congrès et vous le font découvrir sous un nouveau jour. Deux types d'entraînement sont disponibles gratuitement. Au total, huit séances d'entraînement de 45 minutes sur l'heure du dîner sont proposées aux groupes limités à 35 participants. Réservez votre place rapidement. Pour plus de détails, rendez-vous ici.

Les minutes du Palais

L'ONF et Tourisme Montréal prennent d'assaut des écrans du Palais avec une série de courts-métrages et de vidéos qui feront, tous à leur façon, rayonner les attraits de la ville et la culture québécoise. Nos visiteurs internationaux auront donc un aperçu des merveilles que leur réserve la métropole alors que les Montréalais y découvriront leur ville sous un angle différent.

PLACE AU DESIGN?!

L'Îlot vert, un espace de travail collaboratif

Reconnue pour le succès de son espace de «?coworking?» extérieur dans le Mile End, l'équipe d'Aire Commune signe l'aménagement de l'Îlot vert, une zone design dédiée à l'échange d'idées et à la collaboration. Vous avez une réunion d'importance avec un client ou encore une séance de remue-méninges entre collègues?? Cette oasis de travail, composée d'une table balançoire conçue et fabriquée sur mesure avec des prises électriques et d'une aire de détente, est ce qu'il vous faut?!

Lieu : Hall Place Riopelle

Mobilier détente contemporain

Inviter le public à prendre le temps de se reposer et à passer un moment de qualité en bonne compagnie, voici la mission du mobilier conçu par la firme de design MACHINE qui a imaginé la nouvelle zone détente du Palais. Que ce soit de façon plus solitaire ou en groupe, chaque petit habitacle coloré se déplace et se déploie facilement dans ce vaste espace, afin de créer des zones de détente et de rencontres.

Lieu : Hall Viger

Tables de ping-pong stimulantes

Venez affronter vos amis et collègues à nos tables de ping-pong d'un jaune éclatant pour réveiller l'enfant en vous?! Ces ajouts créés sur mesure par l'atelier de création Labodeco viendront dynamiser la prochaine pause-café.

Lieu : Hall Place Riopelle / Passage Jeanne-Mance

INSTALLATIONS INTERACTIVES QUI PROVOQUENT LES INTERACTIONS

Bornes de chargement sportives

Afin d'encourager un mode de vie actif et de répondre à la crainte universelle de manquer de batteries, les bornes de chargement sportives conçues par l'équipe montréalaise de DIX au carré vous offrent de pédaler pour que votre appareil mobile fasse le plein d'énergie?!

Lieu : Hall Viger

Pianos publics à signature montréalaise

Que ce soit pour apprécier les mélodies des musiciens de passage ou faire étalage de votre talent musical, vous trouverez votre compte avec les pianos publics du Palais. Personnalisés par des artistes d'ici tels que La Charbonne, Cyndie Belhumeur et Maylee Keo, ils sauront ajouter une touche d'ambiance à nos espaces.

Lieu : À différents endroits dans la galerie commerciale

Bibliothèques libre-service inspirantes

Montréal est une ville de savoir et le Palais est un lieu d'échanges et de découvertes. Dans un système éprouvé d'un livre emprunté pour un livre donné, nos deux bibliothèques libre-service créées sur mesure pour le Palais par Labodeco vivront au rythme des passions de nos visiteurs en provenance des quatre coins du monde.

Lieu : Sortie de la station de métro Place-d'Armes / Hall Place Riopelle

La programmation peut être consultée à l'adresse suivante : https://congresmtl.com/printemps/

À PROPOS DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À PROPOS DE MASSIVart

MASSIVart produit des expériences amplifiées par l'art. L'agence offre des services de consultation, production et direction artistique et travaille en étroite collaboration avec des créateurs émergents et établis ainsi qu'avec des marques, des développeurs immobiliers, des architectes, des lieux commerciaux et des institutions culturelles pour rendre l'art plus accessible, créer des contenus exclusifs et connecter les artistes aux publics. Pour plus d'information, visitez le www.massivart.com.

