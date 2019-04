Déclaration de Bell relativement à la menace illégale de Québecor de refuser aux clients de Bell Télé l'accès à la chaîne TVA Sports





Le CRTC a émis une directive selon laquelle le projet de Québecor de couper arbitrairement le service aux clients de Bell enfreindrait la réglementation sur la radiodiffusion

MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise de câblodistribution et de médias Québecor, propriétaire de Vidéotron et du Groupe TVA, a menacé de refuser aux abonnés de Bell Télé l'accès à sa chaîne TVA Sports en raison d'un différend commercial entre les deux entreprises. Dans un geste sans précédent, Québecor a également fait une série de déclarations trompeuses lors de sa diffusion du hockey et sur d'autres plateformes médias qui alléguaient faussement que Bell planifiait elle-même de retirer l'accès à la chaîne TVA Sports, et qui conviaient aussi les clients de Bell Télé à passer à la filiale de câblodistribution de Québecor, Vidéotron.

Bell a transmis une demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), qui a émis aujourd'hui une directive exigeant de Québecor de continuer d'offrir la chaîne TVA Sports à Bell Télé et à ses clients.

« La campagne irresponsable et les actions illégales de Québecor ne concernent que nos négociations sur la tarification de sa chaîne TVA Sports et du Réseau des sports (RDS) de Bell Média, a déclaré Martine Turcotte, présidente, Direction du Québec, Bell. Québecor cherche en fait à exiger que Bell paie davantage pour avoir accès à la chaîne TVA Sports que ce que Québecor/Vidéotron est prête à payer pour RDS. Toutefois, la réalité est que RDS est de loin le principal réseau de sports de langue française, distançant constamment TVA Sports, tant en termes de contenu que d'auditoire, et Bell Média ne dévaluera pas la chaîne clairement préférée des amateurs. »

En 2018, la plus récente période pour laquelle des statistiques sont disponibles, l'auditoire de RDS était en moyenne 67 % supérieur à celui de la chaîne TVA Sports.

« Bell va continuer de négocier de bonne foi avec Québecor comme nous l'avons toujours fait et nous espérons en venir à une résolution équitable. Notre but est toujours d'offrir le meilleur aux amateurs de sports et c'est la raison pour laquelle RDS est le numéro un », a déclaré Mme Turcotte.

