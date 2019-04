Faits saillants de la visite de la gouverneure générale en République du Rwanda





KIGALI, Rwanda, le 8 avril 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a terminé sa visite au Rwanda dans le cadre de la 25e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis.

Son Excellence a participé à divers évènements, notamment à la cérémonie officielle marquant la commémoration ayant pour but d'honorer la mémoire des victimes du génocide, de rendre hommage aux survivants et aux autres citoyens qui se sont voués à la reconstruction de leur pays et à la réconciliation, et de souligner l'engagement des Rwandais à édifier une nation pacifique, prospère et inclusive.

De plus, la visite a permis de renforcer le partenariat de longue date entre le Canada et le Rwanda, notamment à l'occasion de la rencontre de la gouverneure générale avec le président Paul Kagame, durant laquelle ils ont discuté des valeurs et priorités communes des deux pays.

La délégation canadienne accompagnant la gouverneure générale comprenait les parlementaires M. Bob Bratina, Mme Brenda Shanahan et M. David Christopherson, ainsi que d'autres éminents Canadiens.

Voici quelques faits saillants de la visite :

PRÉVENTION DES GÉNOCIDES ET DES ATROCITÉS DE MASSE

La 25e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis a donné l'occasion au Canada de réaffirmer son engagement dans la lutte contre les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et de démontrer son appui au processus de réconciliation.

À leur arrivée au Rwanda, la gouverneure générale et la délégation canadienne se sont rendues au dernier lieu de repos de plus de 250 000 victimes du génocide pour y présenter leurs hommages en déposant une couronne de fleurs au Mémorial du génocide de Kigali.

Le jour officiel de la commémoration, la gouverneure générale a déposé une autre couronne de fleurs au Mémorial du génocide de Kigali et a observé l'allumage de la Flamme du souvenir par le président Kagame. Plus tard, la gouverneure générale et les délégués canadiens ont assisté à la cérémonie officielle de Kwibuka25, qui comportait des allocutions prononcées par des représentants officiels, ainsi que des témoignages et des prestations musicales. Par la suite, Son Excellence et la délégation canadienne ont participé à la Marche du souvenir et à une vigile nocturne, qui ont permis dans les deux cas un temps de réflexion sur ces crimes atroces pour qu'ils ne soient jamais oubliés ni répétés.

La visite a été rehaussée par la participation des délégués canadiens possédant une expérience en lien direct avec le Rwanda. M. Éloge C. Butera, conseiller principal en politiques auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada et témoin honoraire de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, est un survivant du génocide du Rwanda. Conférencier parcourant régulièrement le Canada pour parler de justice transitionnelle, de réconciliation et de résilience personnelle post-traumatique, M. Butera a démontré le rôle que les citoyens bien informés et engagés peuvent jouer dans la prévention des atrocités de masse et la promotion de la paix. De plus, Mme Shelly Whitman, directrice générale de l'Initiative de Roméo Dallaire sur les enfants soldats, apporte depuis longtemps sa collaboration au Rwanda pour offrir de la formation dans le secteur de la sécurité. Mme Whitman a pris part à de nombreuses rencontres de haut niveau avec des représentants rwandais, qui continuent de s'employer résolument à prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats dans les conflits.

INCLUSION DES JEUNES

L'engagement du gouvernement du Rwanda en faveur du renforcement du pouvoir d'action des jeunes fait écho aux propres valeurs du Canada. La gouverneure générale et la délégation canadienne se sont jointes à de jeunes participants à une initiative menée Right To Play (RTP), ONG canadienne qui s'emploie à protéger et à éduquer les enfants et à les habiliter à surmonter l'adversité en faisant appel à toutes les formes de jeu.

Les délégués oeuvrant dans les domaines de l'éducation et de l'inclusion ont contribué à ce volet de la visite. M. Robert Summerby-Murray, président et vice-chancelier de l'Université Saint Mary's et président du Conseil d'administration du Bureau canadien de l'éducation internationale, a aidé à promouvoir l'importance de l'éducation. De plus, la plus jeune membre de la délégation canadienne, Mme Sandrine Murengerantwali, âgée de 23 ans, a inspiré les jeunes par ses expériences personnelles en tant que pianiste classique de nationalité rwandaise qui a aussi créé la fondation Vivo Cuore, qui aide les enfants rwandais atteints de maladies cardiaques congénitales.

PROMOTION DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE

La promotion de nos valeurs et priorités communes en matière de sciences et de technologie constituait aussi une importante dimension de la visite. La gouverneure générale et la délégation canadienne ont visité l'Institut africain des sciences mathématiques (AIMS). En ce lieu, la gouverneure générale et le délégué canadien Neil Turok, directeur émérite de l'Institut Périmètre de physique théorique et fondateur d'AIMS, ont participé à une période de questions avec les étudiants sur l'importance de l'éducation et de la science.

La présence du délégué canadien Jean Lebel, président du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) a aidé à mettre en relief le fait que le Canada reconnaît le potentiel transformateur des sciences et de la technologie en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, l'avancement des droits de la personne, l'accélération de la croissance économique et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens des pays en développement.

