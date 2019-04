GeneDesign intègre Ajinomoto Bio-Pharma Services et ouvre un centre de développement d'IPA pour oligonucléotides





OSAKA, Japon, 8 avril 2019 /PRNewswire/ -- Ajinomoto Bio-Pharma Services (Aji Bio-Pharma), un fournisseur de premier plan de services de développement et de fabrication biopharmaceutique en sous-traitance, a le plaisir d'annoncer l'intégration de GeneDesign, Inc. au sein de son organisation mondiale. GeneDesign, une société en propriété exclusive d'Ajinomoto, fournit des oligonucléotides personnalisés de grande qualité et évolutifs au secteur biopharmaceutique. L'intégration de l'offre de services de GeneDesign aux capacités de production de petites et grandes molécules d'Aji Bio-Pharma aux États-Unis, en Belgique et en Inde vient renforcer l'engagement pris par l'entreprise envers ses clients consistant à devenir une entreprise de fabrication et de développement en sous-traitance (CDMO) mondiale de premier plan fournissant des services entièrement intégrés.

Par ailleurs, la société a inauguré le 5 avril un bâtiment d'environ 2 000 m2, permettant d'élargir ses capacités de synthèse et de fourniture d'oligonucléotides (de µg à 10 kg) et de répondre aux besoins de ses clients. Le nouveau centre de développement, situé sur le campus d'Osaka, dispose d'une salle blanche de classe 100000 pour la fabrication dans de bonnes pratiques actuelles (FBPa) d'IPA pour oligonucléotides, d'une salle polyvalente pour la synthèse personnalisée d'oligonucléotides fortement modifiés et du plus grand synthétiseur d'oligonucléotides en phase solide au monde, l'OligoProcess, premier en son genre à être installé au Japon. Le centre de développement abrite également des laboratoires de développement de processus destinés à soutenir les activités de fabrication et des laboratoires de recherche et développement pour la mise au point de nouvelles technologies de fabrication d'oligonucléotides.

« L'intégration de GeneDesign au sein d'Aji Bio-Pharma nous permet de servir de manière plus transparente nos clients de l'industrie biopharmaceutiques à l'échelle mondiale grâce une large gamme de services intégrés à une chaîne logistique consolidée. Elle vient renforcer notre objectif consistant à être un partenaire innovant, fiable et innovant pour nos clients et notre personnel », a déclaré David Enloe, président et chef de la direction d'Ajinomoto Bio-Pharma Services, « En outre, l'inauguration du nouveau centre de développement d'IPA pour oligonucléotides vient consolider notre engagement consistant à améliorer nos offres de services et à répondre aux besoins de nos clients. »

« Nous sommes extrêmement heureux d'intégrer Aji Bio-Pharma », a déclaré Kazuhiko Yuyama, PDG de GeneDesign, « En faisant désormais partie intégrante d'une entreprise de fabrication et de développement en sous-traitance mondiale et grâce à un nouveau centre de développement d'IPA pour oligonucléotides, nous pourrons contribuer davantage à la santé et au bien-être de patients dans le monde entier. »

À propos d'Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services est une organisation de développement et de fabrication sous contrat entièrement intégrée, qui possède des sites en Belgique, aux États-Unis, au Japon et en Inde, et qui fournit des services de développement complet, de fabrication BPFa, ainsi que de finition de remplissage aseptique pour les IPA et intermédiaires à petites et grandes molécules. Ajinomoto Bio-Pharma Services offre une large gamme de plateformes et de capacités innovantes destinées à des programmes précliniques et pilotes portant sur des quantités commerciales, parmi lesquelles : la technologie d'expression protéique Corynex®, la synthèse d'oligonucléotides, les conjugaisons anticorps-médicament (CAM), les IPA haute puissance (HPAPI), la biocatalyse, la fabrication en flux continu, et bien plus encore. Ajinomoto Bio-Pharma Services s'engage à fournir un niveau élevé de qualité et de service pour répondre aux besoins de ses clients. Pour en savoir plus : www.AjiBio-Pharma.com

