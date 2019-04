Étude détaillée du projet de loi 12 - Une nouvelle étape vers la clarification du droit à la gratuité scolaire





QUÉBEC, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) salue l'adoption du principe du projet de loi 12 et la planification rapide de l'étude détaillée du document en commission, qui débutera ce mardi, 9 avril.

« Je tiens à remercier les membres de la Commission de la culture et de l'éducation, qui ont fait preuve de rigueur et ont été particulièrement à l'écoute des idées mises de l'avant par les organisations entendues en commission parlementaire. Je m'attends à ce que la même ouverture et la même volonté d'avancer caractérisent l'étude détaillée du projet de loi », avance Kévin Roy, président de la FCPQ.

Les factures-écoles doivent habituellement être produites et adoptées au printemps. La FCPQ souhaite que le projet de loi soit adopté et que les règlements en découlant soient connus rapidement pour être en mesure d'informer et de former les conseils d'établissement et les parents sur les nouvelles balises à respecter. Nous serons à l'écoute de l'étude détaillée et nous restons disponibles pour réitérer ou clarifier nos orientations auprès des membres de la Commission.

Le temps presse. Nous nous devons d'avancer pour que le principe de gratuité scolaire soit clarifié et appliqué uniformément dans tout le réseau, et ce, dans l'intérêt de tous les élèves.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 40 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

