Le Groupe de travail du gouvernement du Canada sur le canola s'emploie à rétablir l'accès au marché chinois pour les graines de canola du Canada

OTTAWA, le 8 avril 2019 /CNW/ - Le Groupe de travail du gouvernement du Canada sur le canola a tenu sa première réunion dans le but de résoudre le problème d'accès au marché touchant les exportations canadiennes de graines de canola vers la Chine.

Lors de cette première réunion, le 4 avril 2019, les représentants ont discuté de l'importance de se concentrer sur une solution scientifique pour résoudre cette question. Le groupe a également abordé les possibilités de nouveaux débouchés pour le canola, et examiné le soutien offert aux producteurs touchés.

Coprésidé par le sous-ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et le président du Conseil canadien du canola, le groupe de travail est composé de la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, du président de la Canadian Canola Growers Association, des sous-ministres de l'Agriculture de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba, ainsi que d'autres cadres du gouvernement et de l'industrie.

Le Canada est le plus important producteur et exportateur de canola au monde. Le canola canadien jouit d'une réputation internationale comme étant de la plus haute qualité, tandis que le système d'inspection canadien est reconnu comme étant robuste et de calibre mondial. En tant que principale culture du Canada, le canola représente des exportations annuelles d'environ 11 milliards de dollars.

En plus de créer le groupe de travail, le gouvernement fédéral a récemment demandé des réunions techniques exhaustives avec les fonctionnaires chinois et proposé d'envoyer une délégation d'experts phytosanitaires canadiens en Chine - dirigée par la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments - pour rencontrer ses homologues chinois en personne afin de trouver le plus rapidement possible une solution scientifique à ce problème.

Le groupe de travail continuera de se réunir régulièrement pour suivre de près la situation et collaborer à la résolution de ce problème.

Citations

« Les producteurs du Canada peuvent être assurés que nous comprenons l'importance et l'urgence de ce dossier et que nous les appuyons et travaillons d'arrache-pied pour garantir un accès libre au marché pour le canola canadien de grande qualité. Le nouveau groupe de travail réunit l'industrie du canola et les producteurs pour travailler ensemble afin de résoudre ce problème. »

- Marie Claude-Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les Canadiens de partout au pays, en particulier ceux des Prairies, comprennent à quel point les producteurs de canola et leurs familles sont importants pour notre économie. Je suis heureux que les efforts importants de ce groupe de travail aillent de l'avant. Nous continuerons d'appuyer les producteurs canadiens et de travailler avec eux jusqu'à ce que ces enjeux soient réglés. »

- Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international

« Il est impératif que nous trouvions une solution scientifique à ce problème, et nous attendons avec impatience une réponse des autorités chinoises à la proposition d'envoi d'une délégation canadienne. La reprise des exportations de graines de canola vers la Chine est la priorité absolue de l'industrie du canola. C'est essentiel pour nos agriculteurs et leurs familles, ainsi que pour l'ensemble du secteur agricole. »

- Jim Everson, président, Conseil canadien du canola

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada continue de faire du commerce une priorité et s'est fixé comme objectif de hausser nos exportations de produits agricoles et alimentaires pour qu'elles atteignent 75 milliards de dollars d'ici 2025.

Comme il a déjà été annoncé, le groupe a été créé après que la Chine a suspendu les licences de deux entreprises canadiennes qui exportent des graines de canola vers la Chine, invoquant le non-respect de ses exigences phytosanitaires. Parallèlement, la Chine a renforcé ses mesures d'inspection à l'égard de toutes les expéditions de graines de canola canadiennes.

L'industrie canadienne du canola contribue à hauteur de presque 27 milliards de dollars par année à l'économie du pays et, en 2018, le Canada a exporté pour plus de 11 milliards de dollars de produits du canola vers plus de 50 marchés.

L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne récemment mis en oeuvre créent d'importantes possibilités d'exportation pour les Canadiens, et l'Accord du PTPGP à lui seul devrait se traduire par de nouvelles exportations de canola d'une valeur annuelle de 780 millions de dollars.

Liens connexes

