La campagne B&R Moutai culturel? Guizhou pittoresque hisse la voile. Moutai apporte la culture chinoise en Amérique du Sud





SANTIAGO, Chili, 8 avril 2019 /CNW/ - Le 6 avril, une délégation dirigée par Li Baofang, secrétaire du Comité du parti, président et directeur général du Kweichow Moutai Group, est arrivée à l'aéroport international de Santiago au Chili pour donner le coup d'envoi à la « Campagne de promotion de la marque Moutai - la Ceinture et la Route culturelle ? Guizhou pittoresque - Arrivée au Chili » de 15 jours.

Le matin du 6 avril, heure locale, dès que Li Baofang et sa délégation ont quitté le couloir de l'aéroport, ils ont été envahis par l'enthousiasme des admirateurs sud-américains de Moutai. Les admirateurs ont souhaité sincèrement la bienvenue à Li Baofang et à sa délégation dans un chinois hésitant. Li Baofang a fait gentiment signe de la main aux admirateurs et les a remerciés. La délégation Moutai a alors tenu une réunion amicale avec des représentants de l'ambassade de Chine au Chili. Elle a indiqué qu'en plus d'une conférence de promotion de marque à grande échelle au Chili, Moutai organisera également un certain nombre d'expositions de produits et des sessions de dégustation ayant pour thème « Moutai culturel? Guizhou pittoresque ». Li Baofang et sa délégation rendront également visite aux ambassades de Chine au Chili, en Argentine et au Pérou.

La campagne de promotion de marque a pour but d'améliorer l'internationalisation des produits, la marque, la culture et la commercialisation de Moutai. Durant les 14 années suivant l'entrée de Moutai sur le marché chilien, la société a toujours veillé à satisfaire la poursuite spirituelle croissante des consommateurs avec le charme culturel reflété par sa marque. La société estime que le lancement de la Campagne de promotion de marque optimisera la réputation et la popularité de Moutai au Chili et sur le marché d'Amérique du Sud, et le succès qu'elle remportera en façonnant l'image externe de la marque nationale mettra l'accent sur la Chine dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/847840/Moutai_Group_Chile.jpg

SOURCE Moutai Group

