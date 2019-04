Clientèle privée Assante réduit les frais de gestion dans le cadre de son nouveau modèle de frais souple et offre des programmes améliorés





TORONTO, le 8 avril 2019 /CNW/ - Clientèle privée Assante est ravie d'annoncer des améliorations à son offre de services complets de gestion de patrimoine pour les clients fortunés au Canada, qui comprennent une réduction importante des frais de gestion, d'autres changements à la tarification et des mesures en vue d'améliorer l'efficacité fiscale des comptes de placement de clients.

Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C., est un programme multidisciplinaire offert aux investisseurs fortunés de Gestion de patrimoine Assante. Clientèle privée Assante propose des services complets de planification de patrimoine qui intègrent des services de gestion discrétionnaire de portefeuille, des stratégies d'optimisation fiscale, une planification successorale et des conseils personnalisés dans le but d'offrir une approche globale en gestion de patrimoine.

« Les familles fortunées apprécient les expériences personnalisées dans tous les aspects de leur vie. La gestion du patrimoine n'est guère différente, affirme Jaime Ross, président de CI Conseil Privé. Non seulement notre nouveau modèle de frais offre une valeur exceptionnelle, mais il est entièrement transparent et permet aux conseillers et aux clients de personnaliser la tarification selon le niveau de complexité et de service et l'expérience client dans son ensemble. »

Clientèle privée Assante a recours à un modèle de barème de frais dégressif qui offre des réductions de frais aux clients au fur et à mesure que leur actif augmente. Le nouveau barème lancé ce mois-ci a réduit les frais de gestion d'une moyenne de 25 % et a consolidé le nombre de paliers pour simplifier la tarification. De plus, Clientèle privée Assante a dégroupé les frais de gestion des frais de service à verser au conseiller afin d'offrir une plus grande souplesse aux conseillers et à leurs clients.

Ces changements supplémentaires permettent une utilisation plus souple et fiscalement avantageuse des distributions dans les comptes non enregistrés. Les distributions peuvent être désormais utilisées pour le paiement des frais, le rééquilibrage du portefeuille et le réinvestissement dans le portefeuille selon la situation fiscale personnelle des clients.

« Ces initiatives renforceront considérablement Clientèle privée Assante et appuieront les conseillers et les experts en planification de patrimoine à l'interne qui desservent les clients existants et cherchent à attirer une clientèle fortunée au programme pour leur pratique, » déclare Damon Sutherland, vice-président principal, Services des ventes et de gestion de patrimoine, Clientèle privée Assante. « Les autres changements qui ont été apportés au cours de l'année combinés aux solutions de frais souples renforcent notre engagement à fournir une expérience personnalisée en fonction des objectifs personnels de chaque famille durant la planification patrimoniale et successorale. »

Les changements annoncés aujourd'hui font suite à la réduction des frais d'administration sur les fonds d'investissement de Clientèle privée Assante et à l'ajout de stratégies de placements non traditionnels à la gamme de produits de placement de Clientèle privée Assante il y a un an.

Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C., est une plateforme intégrée de gestion de patrimoine desservant les investisseurs, familles et propriétaires d'entreprise fortunés partout au pays. Clientèle privée Assante offre aux investisseurs des services de gestion de patrimoine qui sont fondés sur des conseils financiers complets, tenant compte de tous les aspects de la gestion de patrimoine : planification fiscale et successorale, gestion du risque et gestion de placements. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.assante.com.

Ce communiqué ne doit pas être interprété comme une offre ou une sollicitation de vente ou d'achat de titres ou comme des services de conseils en placement dans quiconque juridiction. Les fonds susmentionnés sont offerts aux investisseurs qualifiés seulement ou aux termes d'une dispense de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

