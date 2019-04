L'Aéroport Billy Bishop de Toronto remporte le Prix de réalisation environnementale du Conseil international des aéroports





TORONTO, le 8 avril 2019 /CNW/ - L'Aéroport Billy Bishop de Toronto a remporté le Prix de réalisation environnementale du Conseil international des aéroports - Amérique du Nord (ACI-NA), dans la catégorie dédiée aux meilleurs projets novateurs, pour la mise en oeuvre de son programme triennal de réhabilitation du terrain d'aviation. La remise des Prix de réalisation environnementale de 2019 de l'ACI-NA a eu lieu la semaine dernière la conférence Airports@Work organisée à Salt Lake City (Utah).

Créés en 1997, les Prix de réalisation environnementale de l'ACI-NA sont des distinctions annuelles remises aux aéroports qui s'efforcent de protéger et de préserver l'environnement en mettant en place divers programmes, initiatives et projets. Le programme de réhabilitation du terrain d'aviation de l'aéroport Billy Bishop a permis de moderniser ce terrain d'aviation en le dotant d'une infrastructure durable. Il a notamment donné lieu à la modernisation de l'ensemble des appareils d'éclairage et des panneaux de signalisation - dont le remplacement par des systèmes à diodes électroluminescentes a entraîné une économie d'énergie de 75 % - et à la construction d'une enceinte entourant la zone où ont lieu les points fixes au sol, installation grâce à laquelle la communauté environnante n'entend presque plus le bruit des points fixes des aéronefs, effectués à haut régime. Ce programme a produit des résultats bénéfiques pour l'environnement, mais ce n'est pas tout : dans le cadre du projet, des mesures novatrices ont été mises en place afin de réduire l'impact des travaux de construction sur l'environnement, la communauté et les opérations aéroportuaires.

« Les aéroports d'Amérique du Nord ont conscience du fait que le déploiement d'efforts soutenus en matière de durabilité contribue à la vitalité économique et à l'efficience opérationnelle, mais aussi à la réduction de l'empreinte écologique, a déclaré Kevin M. Burke, président-directeur général de l'ACI-NA. En adoptant des pratiques commerciales durables, les lauréats des Prix de réalisation environnementale de 2019 de l'ACI-NA jouent un rôle de chefs de file de l'industrie pour ce qui est de protéger l'environnement tout en assurant la prestation de services à leurs passagers et à leurs communautés. »

« Chacun des aspects du programme de réhabilitation du terrain d'aviation a été minutieusement planifié et géré par l'équipe de l'Aéroport Billy Bishop et ses partenaires, du début à la fin, de façon à ce que les travaux de construction liés au projet n'aient qu'un minimum d'impact sur la communauté et l'environnement, a expliqué Gene Cabral, vice-président directeur, Aéroport Billy Bishop de Toronto. Le projet visant le terrain d'aviation n'a causé quasiment aucun dérangement à la communauté voisine de l'aéroport et aux passagers - un succès directement attribuable à l'approche novatrice adoptée dans le cadre de ce programme. Nous sommes fiers de voir nos efforts récompensés par un Prix de réalisation environnementale du Conseil international des aéroports, car ce prix souligne clairement notre détermination à mener nos activités dans le respect de l'environnement et de la communauté. »

C'est la deuxième fois que l'Aéroport Billy Bishop remporte un Prix de réalisation environnementale de l'ACI-NA. En effet, l'aéroport s'était déjà vu décerner ce prix prestigieux en 2017, pour son programme de gestion du bruit. L'Aéroport Billy Bishop a par ailleurs remporté une série de prix décernés sur la base de consultations menées auprès des passagers : il a notamment été désigné comme l'un des meilleurs aéroports d'Amérique du Nord et du monde, non seulement par l'ACI, qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, mais aussi par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pour la cinquième année consécutive été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

À propos des Prix de réalisation environnementale de l'ACI-NA

Depuis 1997, l'ACI-NA décerne des Prix de réalisation environnementale pour récompenser ses aéroports membres qui s'efforcent de protéger et de préserver l'environnement au moyen de leurs programmes, initiatives et projets. Mis en place par le comité des affaires environnementales de l'ACI-NA, ces prix annuels récompensent l'énorme travail et les réalisations des membres de l'ACI-NA, en favorisant une plus grande prise de conscience - par les riverains des aéroports, le public et les autorités de réglementation - des nombreux efforts remarquables et novateurs déployés par les professionnels de l'environnement dans les aéroports.

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des correspondances pour plus de 80 destinations internationales par l'entremise de ses réseaux de lignes aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès international et un moteur essentiel de l'économie de Toronto. Il génère en effet plus de 470 millions de dollars en produit intérieur brut (PIB) et contribue au maintien de 4 740 emplois, dont 2 080 sont directement associés aux opérations aéroportuaires. L'Aéroport Billy Bishop est reconnu pour offrir une expérience de voyage, une efficacité et un service à la clientèle uniques. Il a remporté plusieurs prix déterminés par les passagers et a notamment été nommé l'un des meilleurs aéroports du monde et d'Amérique du Nord à la fois par le Conseil international des aéroports (ACI), qui lui a décerné le prix de la qualité des services aux aéroports, et par Skytrax lors de la remise des World Airport Awards. L'aéroport a également été nommé quatrième meilleur aéroport international par Condé Nast Traveler, et a pour la cinquième année consécutive été désigné par Private Fly comme l'un des 10 aéroports offrant les plus belles approches au monde.

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose aux entreprises des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

