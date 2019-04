Ensemble Montréal veut encourager les jeunes à prendre leur place au sein des conseils d'administration municipaux





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - M. Francesco Miele, leader adjoint de l'Opposition officielle, et Mme Effie Giannou, conseillère de la Ville du district de Bordeaux-Cartierville, présenteront lors du conseil municipal du 15 avril prochain une motion qui permettra d'améliorer la représentation des jeunes au sein des conseils d'administration des organismes associés, des organismes indépendants et des sociétés paramunicipales à la Ville de Montréal.

« À Montréal, près d'une personne sur trois se situe dans la tranche d'âge des 15 à 35 ans. Pourtant, au sein des structures décisionnelles et consultatives de la Ville, les 18 à 30 ans ne détiennent que 6 % des sièges, et les 31 à 40 ans, à peine 14 %. La Ville doit donner l'exemple et faire une place aux jeunes. C'est la première étape vers une transition générationnelle tangible », a déclaré M. Miele.

Les élus d'Ensemble Montréal demandent que la Ville de Montréal fasse les modifications nécessaires pour réserver ou ajouter un siège pour une personne âgée de moins de 35 ans au sein de chacun des conseils d'administration des organismes associés ou indépendants et des sociétés paramunicipales.

Il s'agit d'ailleurs d'un engagement inscrit dans la Charte Montréalaise des droits et responsabilités (à l'article 16), qui stipule que la Ville de Montréal se doit de « favoriser la représentation des femmes de toutes les origines, des autochtones, des minorités visibles, des membres des communautés ethno­culturelles et des jeunes au sein des instances décisionnelles et consultatives ».

En 2011, la Société de transport de Montréal (STM) est devenue la première société paramunicipale à réserver un siège jeunesse pour une personne de moins de 35 ans sur son conseil d'administration. Ensemble Montréal veut que le mouvement se généralise.

« Nous avons entendu l'appel des diverses organisations représentant les jeunes dans le milieu des affaires. Des organismes comme Force Jeunesse et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec appuient notre démarche car ils connaissent l'importance de ce dossier pour la relève d'affaires », a ajouté Mme Giannou.

« Siéger sur des instances consultatives ou décisionnelles, comme des conseils d'administration, est une expérience formatrice qui permet de développer des compétences en gouvernance, en gestion des finances ou en philanthropie, pour ne nommer que celles-là. Cette possibilité doit être ouverte aux jeunes et la mesure que nous proposons leur permettra de prendre la place qui leur revient », a conclu M. Miele.

