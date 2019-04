La Classe affaires - Amérique du Nord primée d'Air Canada, pivot d'une nouvelle campagne publicitaire multimédia





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a lancé aujourd'hui une vaste campagne publicitaire multimédia pour présenter aux clients les attributs et les avantages de son service primé de Classe affaires - Amérique du Nord, la référence dans l'industrie, et souligner son engagement à l'égard de l'excellence du service clientèle. La campagne se déroulera jusqu'au 2 juin et comprendra un volet télévisuel de trois semaines dont le lancement aujourd'hui coïncide avec le début des séries éliminatoires de la LNH.

« La Classe affaires - Amérique du Nord d'Air Canada offre aux clients des services et des commodités inégalées qui permettent de répondre à leurs attentes et même de les devancer. Cette campagne illustre comment nos employés s'efforcent de fidéliser nos clients jour après jour en leur proposant une expérience de voyage de premier ordre, fondée sur un service clientèle d'exception. Elle souligne les avantages concrets dont bénéficient les entreprises qui optent pour notre Classe affaires, a expliqué Andrew Shibata, directeur délégué - Marques, d'Air Canada.

« La supériorité de la Classe affaires d'Air Canada a été récompensée par de nombreux prix de l'industrie et confirmée par le sondage 2018 d'Ipsos Reid mené auprès des voyageurs d'affaires canadiens, selon lequel 92 pour cent des voyageurs d'affaires assidus privilégient Air Canada pour les vols intérieurs. Notre service de Classe affaires hors pair est l'une des principales raisons pour lesquelles Air Canada a été nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord aux World Airline Awards de Skytrax sept des neuf dernières années, notamment en 2017 et en 2018, où elle a également remporté le prix de la meilleure classe affaires en Amérique du Nord de Skytrax. »

Parmi les attraits uniques de la Classe affaires - Amérique du Nord d'Air Canada, mentionnons une expérience de voyage haut de gamme du début à la fin comprenant services prioritaires à l'aéroport, accès aux salons Feuille d'érable, cabine distincte dotée de fauteuils plus spacieux, service de restauration gratuit accompagné de vins sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière attitrée d'Air Canada, système de divertissements à même le siège proposant plus de 600 heures de contenu en 15 langues ainsi que le programme de fidélisation Air Canada Altitude. Les clients d'Air Canada peuvent également s'inscrire à Air Canada pour entreprise, un programme sur mesure qui inclut des avantages de voyage aux petites et moyennes entreprises.

La campagne, centrée sur le concept « Vous offrir le meilleur, on en fait notre affaire », comporte une annonce télévisée de 60 secondes et deux de 15 secondes, que l'on peut voir sur YouTube (liens fournis ci-dessous). Ces annonces seront appuyées par des publicités dans les aéroports et les arénas, ainsi qu'une vaste diffusion de messages dans les médias numériques, imprimés et sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) et d'autres communications commerciales. La campagne a été élaborée en partenariat avec FCB Montréal.

Air Canada, le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax en Amérique du Nord, a récemment remporté, pour sa Classe affaires et d'autres traits distinctifs, plusieurs prix parmi lesquels :

Prix des lecteurs du magazine PAX International dans les catégories de l'excellence en matière de restauration démontrée par un transporteur en Amérique du Nord et de la meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques.

dans les catégories de l'excellence en matière de restauration démontrée par un transporteur en Amérique du Nord et de la meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques. Prix Travellers' Choice de TripAdvisor - Meilleure classe affaires en Amérique du Nord

Skytrax - Meilleur transporteur pour la propreté des cabines en Amérique du Nord (2018)

Magazine américain Business Traveler - Meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour l'expérience à bord

- Meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour l'expérience à bord GlobeRunner Awards du magazine Frequent Business Traveler - Meilleur transporteur aérien des Amériques et meilleur salon aéroportuaire de classe affaires (dans les deux cas, ex æquo avec le partenaire commercial Star Alliance United Airlines)

Les publicités télévisées peuvent être visionnées en ligne :

Annonce de 60 secondes : https://youtu.be/ZQ_8Xu26hkM

Annonces de 15 secondes :

https://youtu.be/7avbaKQ6KUM

https://youtu.be/a8PS4ux1Qag

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services aux passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

