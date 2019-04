La Banque de Montréal annonce une augmentation de son émission d'actions privilégiées





MONTRÉAL, le 8 avril 2019 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX, NYSE: BMO) a annoncé aujourd'hui qu'en raison de la forte demande des investisseurs pour l'émission publique d'actions au Canada portant sur des actions privilégiées de catégorie B, de série 46, à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées de série 46 ») précédemment annoncée, le volume de l'émission a été porté à 14 millions d'actions. Le produit brut du placement s'élèvera désormais à 350 millions de dollars. Comme annoncé plus tôt aujourd'hui, le placement sera effectué selon une convention de prise ferme par un syndicat dirigé par BMO Marchés des capitaux.

La date de clôture prévue est le 17 avril 2019. Le produit net du placement sera utilisé par la Banque pour les fins bancaires générales de l'entreprise.

Les actions privilégiées des séries 46 et 47 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la « Loi de 1933 des États-Unis ») et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrites ou de bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Loi de 1933 des États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat d'actions privilégiées des séries 46 ou 47 aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

